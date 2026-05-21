艾菲爾鐵塔原始螺旋梯將拍賣　估價料最高可達160萬元(有片)

巴黎艾菲爾鐵塔一段擁有137年歷史、重達1.4公噸的原始螺旋樓梯將會公開拍賣。它曾是工程師Gustave Eiffel每日登上鐵塔頂端辦公室的必經之路，估價約12萬至17.5萬歐元(約109萬至160萬港元)，外界預期成交價可能更高。
綜合報道，巴黎Artcurial拍賣行裝飾藝術設計總監Sabrina Dolla表示，當年這段長達160米的樓梯被拆分成多個部分出售，這些樓梯段40年來一直在市場流通。她指出，這次拍賣的是其中一部分，擁有14個台階的樓梯段，高約2.75米，直徑約1.75米。
有螺旋梯曾拍下最高477萬港元成交紀錄
艾菲爾鐵塔是為迎接1889年巴黎世界博覽會而興建的地標建築，這段樓梯原本連接鐵塔最高兩層的螺旋梯，也就是第二層與第三層之間的通道。1983年，鐵塔因加裝升降機，這段樓梯遭到拆除，隨後被切割成約20至24段，分別拍賣給全球各地的私人藏家與博物館。其他段數的巴黎鐵塔樓梯曾於2013年及2016年拍賣，分別創下22萬歐元(約200萬港元)及52.3萬歐元(約477萬港元)的成交紀錄，這次估價約12萬至17.5萬歐元。由於收藏家對鐵塔文物非常感興趣，外界認為最終成交價可能更高。
A section of the Eiffel Tower’s original staircase will be auctioned this month. The steps are expected to fetch up to $175,000. pic.twitter.com/HUEBm7b99k— NTD News (@NTDNews) May 14, 2026