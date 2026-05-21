艾菲爾鐵塔原始螺旋梯將拍賣　估價料最高可達160萬元(有片)

巴黎艾菲爾鐵塔一段擁有137年歷史、重達1.4公噸的原始螺旋樓梯將會公開拍賣。它曾是工程師Gustave Eiffel每日登上鐵塔頂端辦公室的必經之路，估價約12萬至17.5萬歐元(約109萬至160萬港元)，外界預期成交價可能更高。

綜合報道，巴黎Artcurial拍賣行裝飾藝術設計總監Sabrina Dolla表示，當年這段長達160米的樓梯被拆分成多個部分出售，這些樓梯段40年來一直在市場流通。她指出，這次拍賣的是其中一部分，擁有14個台階的樓梯段，高約2.75米，直徑約1.75米。