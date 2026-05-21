收容所狗狗極度恐男　暖男義工不惜戴假髮討歡心(有片)

美國加洲一隻流浪犬被送到收容所中，工作人員很快就發現，這隻狗狗性格可愛，很快就能和女性工作人員相處，但卻有點恐懼男性，一名男義工為了讓牠減輕壓力，照顧牠時刻意戴上假髮，結果成功降低狗狗戒心，讓牠慢慢找回對人類的信任。
綜合報道，這隻沙皮狗名叫「Winnie」在街頭流浪了不知多久，被送到洛杉磯市動物收容中心「Best Friends Pet Adoption Center」安置，個性可愛又溫馴的牠，很快就擄獲所有工作人員的心，但同時被發現牠和男性相處時，顯得很戒備和非常不自在。收容所在社交平台TikTok分享的影片顯示，Winnie看到男性充滿警戒，還會拼命吠叫。
收容所：一旦與Winnie建立感情 牠就會死心塌地認定主人
但收容中心的一名男義工，為了減輕Winnie的壓力，竟然願意戴上假髮去照顧牠，以獲得牠的信任，詎料這個方法竟然奏效。雖然Winnie起初都覺得有點怪怪的，但沒多久便放下戒心，安心接受這名男義工的陪伴，慢慢建立對人類的信心。
影片曝光後，男義工的努力獲得網民大讚：「你是最棒的」、「謝謝你的努力」、「狗狗好可愛」。收容所表示，Winnie雖然喜歡獲得關注，但不會「黐身」，一旦與忠誠的牠成功建立感情，就會死心塌地認定主人，現正在尋找一個適合牠的家庭，歡迎有意者查詢和Winnie見面。