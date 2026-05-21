收容所狗狗極度恐男　暖男義工不惜戴假髮討歡心(有片)

美國加洲一隻流浪犬被送到收容所中，工作人員很快就發現，這隻狗狗性格可愛，很快就能和女性工作人員相處，但卻有點恐懼男性，一名男義工為了讓牠減輕壓力，照顧牠時刻意戴上假髮，結果成功降低狗狗戒心，讓牠慢慢找回對人類的信任。

綜合報道，這隻沙皮狗名叫「Winnie」在街頭流浪了不知多久，被送到洛杉磯市動物收容中心「Best Friends Pet Adoption Center」安置，個性可愛又溫馴的牠，很快就擄獲所有工作人員的心，但同時被發現牠和男性相處時，顯得很戒備和非常不自在。收容所在社交平台TikTok分享的影片顯示，Winnie看到男性充滿警戒，還會拼命吠叫。