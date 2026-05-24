美國加限制致輝達「讓出中國市場」　黃仁勳：華為非常強大

AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳近日坦言，由於美國持續收緊對中國的先進AI晶片出口限制，輝達已「在很大程度上把中國AI晶片市場讓給了華為」。他警告，美國出口管制正加速中國中國半導體自主化，也讓華為在AI晶片市場迅速崛起。 黃仁勳是在輝達公布最新財報後接受《CNBC》專訪時做出上述表示。輝達最新一季營收達816.2億美元，較去年同期大增85%，創下歷史新高。公司同時宣布啟動800億美元股票回購計劃，並提高股利發放。 曾佔至少五分之一營收

儘管業績亮眼，但中國市場問題仍成為外界焦點。黃仁勳表示，中國AI需求規模極大，而華為近年在AI晶片與本土供應鏈發展速度驚人。他指出：「華為非常強大。他們去年表現創紀錄，未來一年很可能還會更驚人。而中國本土晶片生態系也發展得很好，因為我們已經退出那個市場。」他坦言：「我們其實已經在很大程度上，把那個市場讓給了他們。」 報導指出，中國市場過去曾佔輝達數據中心業務至少五分之一營收。不過，美國政府今年4月進一步要求，輝達出口高階AI晶片至中國及部分國家時，必須取得特別許可，使輝達幾乎全面退出中國高端AI晶片市場。

黃仁勳對短期內恢復中國市場銷售態度保守。他表示，公司已向投資人說明「不要期待任何事情」。不過他也強調，若未來政策鬆綁，輝達仍非常樂意重返中國市場。他表示：「我們在中國有很多客戶、很多合作夥伴，而且已經經營30年。」 「已經經營30年」 值得注意的是，黃仁勳日前曾臨時加入美國總統特朗普與中國的高層會談行程。不過，會談並未明確解決NVIDIA H200 AI晶片是否能出口中國的問題。 此外，黃仁勳也談到輝達未來發展布局。他表示，公司正積極擴張供應鏈與投資規模，以迎接AI經濟爆發式成長。他形容AI產業如同「五層蛋糕」，涵蓋能源、晶片、基礎設施、AI模型與應用服務，而輝達正全面投入這些領域。