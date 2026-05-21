美國離奇命案｜3人接觸不明化學物質死亡 多名救援人員不適送院

美國新墨西哥州（New Mexico）5月20日發生離奇死亡事件。警方在一間住宅內發現3人死亡，多名前線救援人員在進入現場後，陸續身體不適症狀，疑似接觸未知化學物質，目前已送院治療。當局緊急封鎖現場，並出動危險物質處理小組（HazMat）調查。 根據《ABC News》報道，事件發生在新墨西哥州拉斯克魯塞斯（Las Cruces）附近一間住宅區。警方與消防單位接獲通報後前往現場，進入屋內後發現3名死者，但現場狀況異常，部分救援人員隨後出現暈眩、呼吸不適等症狀。

當地消防部門表示，共有數名急救與執法人員因可能接觸不明物質而接受醫療評估，目前尚未公布具體人數與傷勢狀況。為安全起見，相關人員均已接受去污處理（decontamination）。 警方指出，目前尚不清楚屋內是否存在有毒氣體、化學藥劑或其他危險物質。聯邦調查局（FBI）、環境保護署（EPA）以及危險物質專家均已介入調查。

由於事件性質特殊，當局一度要求附近居民避免靠近現場，部分周邊道路也被封閉。警方強調，目前沒有跡象顯示事件對社區造成進一步威脅，但仍呼籲市民保持警戒。 未公布死因 截至目前，死者身份與死因尚未公布，警方也未說明是否涉及犯罪行為。相關單位正等待實驗室檢驗結果，以確認現場是否存在有毒化學物質或其他致命因素。 近年美國多州曾發生因毒品製造、非法化學品儲存或一氧化碳外洩導致的類似事件，因此外界也關注此次事件是否與危險化學物有關。警方表示，在調查完成前，不排除任何可能性。