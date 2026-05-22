澳洲機場發現可疑包裹　拆彈專家證實為脫毛機虛驚一場

澳洲維多利亞州第2繁忙的航空樞紐愛華隆機場（Avalon Airport）昨日（5月21日）一度因疑似炸彈威脅事件關閉數小時，造成多班國內航班延誤，部分航班取消。警方最終確認，觸發警報的可疑物品其實是一部雷射脫毛機以及一個裝有朱古力粉的罐。

事發於清晨6時前，位於墨爾本（Melbourne）西南方約50公里的愛華隆機場。安檢人員在檢查時發現可疑包裹，機場隨即啟動安全機制並通報警方。由於事涉潛在安全威脅，機場部分區域立即封鎖，國內航班也因此受到影響，但國際航班並未中斷。