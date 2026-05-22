澳洲機場發現可疑包裹　拆彈專家證實為脫毛機虛驚一場

澳洲維多利亞州第2繁忙的航空樞紐愛華隆機場（Avalon Airport）昨日（5月21日）一度因疑似炸彈威脅事件關閉數小時，造成多班國內航班延誤，部分航班取消。警方最終確認，觸發警報的可疑物品其實是一部雷射脫毛機以及一個裝有朱古力粉的罐。
事發於清晨6時前，位於墨爾本（Melbourne）西南方約50公里的愛華隆機場。安檢人員在檢查時發現可疑包裹，機場隨即啟動安全機制並通報警方。由於事涉潛在安全威脅，機場部分區域立即封鎖，國內航班也因此受到影響，但國際航班並未中斷。
警方派出防爆小組到場檢查該可疑包裹，最終證實無危險性。包裹持有人一度遭警方拘留但已被釋放，並未被起訴。
維多利亞州警方代理督察Nick Uebergang表示，持有包裹的當事男子起初不願配合調查，延長了封鎖時間。
機場4小時後恢復運作
愛華隆機場在約4小時後恢復運作。機場發言人表示，此次事件顯示安檢與安全程序保持高度警覺，相關單位也立即採取預防措施，以確保旅客、工作人員及社區安全。
旅客描述封鎖期間的混亂情況。其中一人表示，早上7點抵達機場時才發現機場突然關閉，現場聚集警車與特種車輛，但不清楚發生甚麼事。另一名原定飛往布里斯本（Brisbane）的乘客則表示，自己被要求留在停車場等待，但現場沒有廁所、飲料或其他安排。
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