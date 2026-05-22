伊朗局勢｜穆傑塔巴傳禁伊朗出口濃縮鈾

報道指出，伊朗政府內部目前對華府極度不信任，懷疑當前停火只是美國的「戰術欺騙」，藉由營造安全假象，為後續空襲爭取時間。伊朗首席談判代表Mohammad Baqer Qalibaf本周警告，美方「明裡暗裡的動作」顯示其正在準備新的軍事行動。

根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）估計，截至2025年6月以美國及以色列攻擊伊朗核設施前，伊朗已擁有約440.9公斤、濃度達60%的濃縮鈾。這類鈾距離製造核武所需的90%濃度僅一步之遙。

消息人士稱，伊朗目前仍考慮一些「可行方案」，例如在國際原子能總署監督下稀釋濃縮鈾，而非直接運出境外，以此作為折衷辦法。

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