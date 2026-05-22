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國際
出版：2026-May-22 12:55
更新：2026-May-22 12:55

伊朗局勢｜穆傑塔巴傳禁伊朗出口濃縮鈾

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伊朗最高領袖穆穆傑塔巴傳禁止將濃縮鈾庫存運往海外。（路透社）

伊朗最高領袖穆穆傑塔巴傳禁止將濃縮鈾庫存運往海外。（路透社）

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美伊停火談判陷入僵局，《路透社》引述伊朗高層消息人士透露，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）下令，禁止將濃縮鈾庫存運往海外，顯示德黑蘭立場進一步強硬。

報道引述消息人士指出，「最高領袖的指示，以及體制內的共識，就是濃縮鈾庫存不能離開國家。」伊朗高層認為，一旦將核材料運出國外，未來面對美國或以色列攻擊時，伊朗將更加脆弱。

傳伊朗政府不信任美國

報道指出，伊朗政府內部目前對華府極度不信任，懷疑當前停火只是美國的「戰術欺騙」，藉由營造安全假象，為後續空襲爭取時間。伊朗首席談判代表Mohammad Baqer Qalibaf本周警告，美方「明裡暗裡的動作」顯示其正在準備新的軍事行動。

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根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）估計，截至2025年6月以美國及以色列攻擊伊朗核設施前，伊朗已擁有約440.9公斤、濃度達60%的濃縮鈾。這類鈾距離製造核武所需的90%濃度僅一步之遙。

消息人士稱，伊朗目前仍考慮一些「可行方案」，例如在國際原子能總署監督下稀釋濃縮鈾，而非直接運出境外，以此作為折衷辦法。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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