女Coser遭鏡頭低炒裙底　網民：偽裝成宅男的性犯罪者 (有片)

日本最大規模動漫迷與Coser年度盛事「日本橋街頭祭」(Street Festa)在18日隆重舉行，官方統計當天吸引了高達24萬人次盛裝參與，不過，有網民「看不過眼」，將大批男攝影師及「宅男」公然包圍兩名女Coser，瘋狂拍裙底春光的噁心畫面，曝光網上，令公眾譁然，紛紛要求警方介入逮捕這群涉嫌性騷擾的男子。

綜合報道，日本網民「@ohlala」18日在社群平台X上載兩張相片並表示：「宅男真的好可怕」。相片顯示，兩名身穿日系學生風的女Coser，被大約上百名男性圍觀，不少人以手機或專業的單反相機狂拍兩女，但最前兩排男性或坐或跪在地上，直接將鏡頭往女Coser裙底放，不停拍攝特寫。「@ohlala」19日再發放影片，可見最前排的男性，不停用拍攝器材對準兩女Coser裙底特寫，還要轉換角度拍攝，那種肆無忌憚、明目張膽的行為令人不堪入目。