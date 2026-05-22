女Coser遭鏡頭低炒裙底　網民：偽裝成宅男的性犯罪者 (有片)

日本最大規模動漫迷與Coser年度盛事「日本橋街頭祭」(Street Festa)在18日隆重舉行，官方統計當天吸引了高達24萬人次盛裝參與，不過，有網民「看不過眼」，將大批男攝影師及「宅男」公然包圍兩名女Coser，瘋狂拍裙底春光的噁心畫面，曝光網上，令公眾譁然，紛紛要求警方介入逮捕這群涉嫌性騷擾的男子。
綜合報道，日本網民「@ohlala」18日在社群平台X上載兩張相片並表示：「宅男真的好可怕」。相片顯示，兩名身穿日系學生風的女Coser，被大約上百名男性圍觀，不少人以手機或專業的單反相機狂拍兩女，但最前兩排男性或坐或跪在地上，直接將鏡頭往女Coser裙底放，不停拍攝特寫。「@ohlala」19日再發放影片，可見最前排的男性，不停用拍攝器材對準兩女Coser裙底特寫，還要轉換角度拍攝，那種肆無忌憚、明目張膽的行為令人不堪入目。
網民：他們只是偽裝成宅男宅女的性犯罪者
帖文曝光後震驚大批網民，紛紛狠批：「這也太噁了」、「這些變態、這些混蛋到底在幹嘛…」、「無法接受身邊有那麼多怪人」、「身為一個動漫迷，我覺得很丟臉」、「根本不是在拍短片，這只是偷窺和騷擾，對吧？」更有人質疑：「這些人根本不是宅男宅女，他們只是偽裝成宅男宅女的性犯罪者，對吧？」、「拍照者固然可恥，但被拍照者在公共場合容許這種尺度，雙方都有責任」、「將大型文化活動變成了一場徹頭徹尾的變態集會，這群人應該立即被逮捕！」
報道提到，日本橋Street Festa的官方規定攝影師在拍攝Coser之前，必須向對方出示自己的官方攝影手環，並口頭詢問、獲得本人許可後才能開拍。嚴禁在被拍攝者未察覺、不自覺的狀態下進行偷拍或側拍；非開放時間或非指定場地，一律禁止聚集拍攝或逗留。
警告：影片涉及不當行為，或會令人情緒不安
ストリートフェスタの闇 https://t.co/aSsYOErv1j pic.twitter.com/2gXGgpIDpx— I'm Okay ⌘ (@ohlala573) May 19, 2026