特朗普煞停簽署AI行政命令　稱不想妨礙美國對華領先地位

美國白宮原定於21日公布並簽署一項重大人工智能（AI）行政命令，但在最後一刻突然宣布延期，引發外界關注。根據《Politico》報道，延後原因與白宮內部協調、科技業遊說，以及政府部門間對AI監管方向仍存在分歧有關。 消息人士透露，這項行政命令原本將涵蓋AI安全、政府採購、國安風險與大型科技公司責任等內容，被視為特朗普政府建立AI政策框架的重要一步。不過，在正式發布前夕，白宮決定暫緩簽署，以便進一步調整細節。 「不喜歡其中的某些方面」

特朗普21日上午在白宮舉行的一場活動中表示：「我不喜歡其中的某些方面，所以我決定延遲，我認為這會妨礙我們——我們現在領先於中國，我們領先於所有人，我不想做任何會妨礙這一點的事情。」 報道指出，部分科技企業與產業團體擔心，過度嚴格的AI監管可能削弱美國在全球AI競爭中的優勢，尤其在與中國競爭日益激烈的背景下，華府若施加過多限制，恐影響美國科技業創新速度。 另一方面，國安與部分政策官員則主張，美國必須更積極規範AI技術，避免深偽（Deepfake）、自動化網絡攻擊、假資訊擴散，以及AI被敵對國家利用等風險升高。

據了解，原定行政命令內容還包括要求聯邦政府建立AI安全標準，強化關鍵基礎設施保護，以及推動AI透明度與責任機制。不過，部分條文涉及大型科技公司資料使用與模型審查，因此在業界引發激烈討論。 AI企業冀影響政策方向 報道也提到，包括OpenAI、Google、Microsoft 與Meta主要AI企業，近月都持續與白宮官員接觸，希望影響最終政策方向。分析人士指出，美國目前正面臨兩難：一方面希望維持全球AI領導地位，另一方面又擔憂AI快速發展帶來國安與社會風險。因此，華府對AI政策態度仍在「鼓勵創新」與「加強監管」之間拉鋸。