褲袋摷出1年前彩券　領奬截止前8天取回4622萬元

美國新澤西州Pick-6彩券一筆590萬美元(約4,622萬港元)的頭獎獎金，開出後一直沒有人領取，當地一名素有買彩券習慣的男子，懷疑自己會否正是得主，在衣櫃一條褲的袋裡，找出一張近一年的彩券，經核對後竟然正是得獎彩券，最終趕在領獎期限截止前8天成功把錢領走。

綜合報道，新澤西州彩券公司日前分享這名得主差點錯失大獎的經歷。得主於2025年5月22日在一間加油站購買彩券，隨手塞進褲袋後就忘記。結果頭獎獎金一直無人領取，即將超過領獎期限的消息登上新聞，男子就猜想幸運兒可能是自己，他先去經常購買彩券的加油站打探，得知只有少數常客會持續購買Pick-6彩券，工作人員也建議他，最好把舊彩券都檢查一下，於是男子回家後將全屋可能遺落彩券的地方進行搜尋，包括抽屜、層架、箱子、文件等，最後在衣櫃裡舊衣堆中的一條褲的褲袋裡，發現了那張改變他人生的彩券。