褲袋摷出1年前彩券　領奬截止前8天取回4622萬元

美國新澤西州Pick-6彩券一筆590萬美元(約4,622萬港元)的頭獎獎金，開出後一直沒有人領取，當地一名素有買彩券習慣的男子，懷疑自己會否正是得主，在衣櫃一條褲的袋裡，找出一張近一年的彩券，經核對後竟然正是得獎彩券，最終趕在領獎期限截止前8天成功把錢領走。
綜合報道，新澤西州彩券公司日前分享這名得主差點錯失大獎的經歷。得主於2025年5月22日在一間加油站購買彩券，隨手塞進褲袋後就忘記。結果頭獎獎金一直無人領取，即將超過領獎期限的消息登上新聞，男子就猜想幸運兒可能是自己，他先去經常購買彩券的加油站打探，得知只有少數常客會持續購買Pick-6彩券，工作人員也建議他，最好把舊彩券都檢查一下，於是男子回家後將全屋可能遺落彩券的地方進行搜尋，包括抽屜、層架、箱子、文件等，最後在衣櫃裡舊衣堆中的一條褲的褲袋裡，發現了那張改變他人生的彩券。
彩券公司：財富可能藏在最意想不到的地方
得主先確認彩券號碼無誤，之後在5月14日前往紐澤西州彩券公司領獎，當時只差8天就逾期了。彩券公司表示，雖然每天都有成千上萬筆獎金無人領取，但這麼高額的頭獎獎金長期無人領取的情況相當罕見，這也提醒所有彩券玩家，一定要仔細檢查自己的口袋、抽屜、甚至舊衣服，「因為財富可能就藏在最意想不到的地方」。