白化水牛「特朗普」金髮爆紅　宰牲節仍將難逃一死(有片)

美國總統特朗普長期留著一頭標誌性的金髮，孟加拉卻有一隻水牛，由於受到白化症影響，同樣擁有一頭媲美特朗普髮型的毛髮，在網上爆紅。不過，這隻水牛預估不會活得太久，因為牠的飼主已經決定，要在即將到來的伊斯蘭教「宰牲節」，將水牛獻祭。

綜合報道，這隻白化水牛重約700公斤，主人Ziauddin Mridha大約10個月前買下牠，「因為牠一頭金毛，簡直跟特朗普髮型一樣，所以弟弟將牠命名為『特朗普』」。詎料「特朗普」就些爆紅，整個5月，每天都吸引不少好奇的遊客來農場參觀。Mridha為了維持水牛的明星造型，令員工每天會為「特朗普」洗澡4次，還會用刷子整理夾在牛角裡的金髮。