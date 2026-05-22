白化水牛「特朗普」金髮爆紅　宰牲節仍將難逃一死(有片)

美國總統特朗普長期留著一頭標誌性的金髮，孟加拉卻有一隻水牛，由於受到白化症影響，同樣擁有一頭媲美特朗普髮型的毛髮，在網上爆紅。不過，這隻水牛預估不會活得太久，因為牠的飼主已經決定，要在即將到來的伊斯蘭教「宰牲節」，將水牛獻祭。
綜合報道，這隻白化水牛重約700公斤，主人Ziauddin Mridha大約10個月前買下牠，「因為牠一頭金毛，簡直跟特朗普髮型一樣，所以弟弟將牠命名為『特朗普』」。詎料「特朗普」就些爆紅，整個5月，每天都吸引不少好奇的遊客來農場參觀。Mridha為了維持水牛的明星造型，令員工每天會為「特朗普」洗澡4次，還會用刷子整理夾在牛角裡的金髮。
白化水牛將用於「宰牲節」用於獻祭
不過，由於參觀人潮過多，令「特朗普」壓力太大，造成體重不斷下降，讓Mridha限制參觀人數。此外，Mridha亦早已決定，這水牛將於幾天內的「宰牲節」用於獻祭。擁有1.7億人口、以穆斯林為主的南亞國家孟加拉，正準備迎接本月稍晚到來的伊斯蘭教重要節日「宰牲節」。預計節日期間會有超過1,200萬頭牲畜，包括山羊、綿羊、牛和水牛，被宰殺來祭祀，這也是許多貧困家庭難得能大口吃肉的機會。
Owner Zia Uddin Mridha, 38, said his brother named the 700 kilogramme bull over its flowing helmet of hair resembling the signature look of the US president, @DonaldTrump. (Video report courtesy DW) pic.twitter.com/wMFBn8rBwL— Naimat Khan (@NKMalazai) May 21, 2026