熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-May-22 15:45
更新：2026-May-22 15:45

白化水牛「特朗普」金髮爆紅　宰牲節仍將難逃一死(有片)

分享：
白化水牛「特朗普」金髮爆紅，宰牲節仍將難逃一死。(X)

白化水牛「特朗普」金髮爆紅，宰牲節仍將難逃一死。(X)

adblk4

美國總統特朗普長期留著一頭標誌性的金髮，孟加拉卻有一隻水牛，由於受到白化症影響，同樣擁有一頭媲美特朗普髮型的毛髮，在網上爆紅。不過，這隻水牛預估不會活得太久，因為牠的飼主已經決定，要在即將到來的伊斯蘭教「宰牲節」，將水牛獻祭。

綜合報道，這隻白化水牛重約700公斤，主人Ziauddin Mridha大約10個月前買下牠，「因為牠一頭金毛，簡直跟特朗普髮型一樣，所以弟弟將牠命名為『特朗普』」。詎料「特朗普」就些爆紅，整個5月，每天都吸引不少好奇的遊客來農場參觀。Mridha為了維持水牛的明星造型，令員工每天會為「特朗普」洗澡4次，還會用刷子整理夾在牛角裡的金髮。

adblk5
美國總統特朗普長期留著一頭標誌性的金髮。(X) 飼主：「因為牠一頭金毛，簡直跟特朗普髮型一樣，所以弟弟將牠命名為『特朗普』」。(X) 白化水牛將用於「宰牲節」用於獻祭。(X)

白化水牛將用於「宰牲節」用於獻祭

不過，由於參觀人潮過多，令「特朗普」壓力太大，造成體重不斷下降，讓Mridha限制參觀人數。此外，Mridha亦早已決定，這水牛將於幾天內的「宰牲節」用於獻祭。擁有1.7億人口、以穆斯林為主的南亞國家孟加拉，正準備迎接本月稍晚到來的伊斯蘭教重要節日「宰牲節」。預計節日期間會有超過1,200萬頭牲畜，包括山羊、綿羊、牛和水牛，被宰殺來祭祀，這也是許多貧困家庭難得能大口吃肉的機會。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務