日本自衛隊將與美軍聯合演習　魚鷹運輸機首飛宮古島

日媒披露，日本自衛隊與美軍下月將在沖繩及九州一帶，舉行大規模聯合軍事演習，其中陸上自衛隊被受關注的「魚鷹運輸機」，將首度飛往宮古島與石垣島演練。

《日本放送協會》（NHK）報道，這場軍事演練代號「堅毅巨龍」（Resolute Dragon），預計下月20日至30日，在沖繩和九州的多個自衛隊基地和美軍基地舉行。

以災害應對為核心

報道指出，在這場演練中，宮古島將進行以災害應對為核心的聯合訓練項目，包括人員後送、物資運輸。

其中，來自陸上自衛隊佐賀駐屯地的魚鷹機，以及美軍CH-53重型直升機，將在駐屯地、分屯基地及宮古機場之間，執行傷患搬運與補給任務。值得注意的是，這是日本陸上自衛隊的魚鷹機首次進入宮古島部署參與訓練。