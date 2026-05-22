洪都拉斯接連爆發槍擊血案致25死6警殉職　疑幫派毒販衝突

根據警方說法，第一宗血案發生在北部特魯希略（Trujillo）一個農業種植園，多名武裝分子闖入後朝工人瘋狂開火，至少19名工人當場身亡。當地媒體指出，事發區域長年存在土地所有權與農業利益衝突，也常有武裝團體活動。

中美洲國家洪都拉斯近日爆發兩宗槍擊事件，造成至少25人死亡，其中包括6名警察。當局表示，兩宗案件都發生在北部沿海地區，疑似與當地幫派、毒品犯罪以及長年土地衝突有關。

反幫派任警員被伏擊

第二宗則發生在靠近瓜地馬拉邊境的奧莫阿（Omoa）。警方表示，一支執行反幫派任務的警察小隊遭到伏擊，造成6名警員死亡，其中包括一名高級警官。現場槍戰激烈，警方事後緊急增派特種部隊進駐。

洪都拉斯安全部已宣布展開全面調查，法醫、檢察官與反犯罪部門同步介入，希望盡快確認兇手身分與犯案動機。政府高層也強調，不排除兩宗事件與有組織犯罪集團有關。

外媒指出，洪都拉斯雖然近年整體兇殺率較高峰時略有下降，但幫派暴力、毒品走私與土地糾紛問題依然嚴重。北部沿海地區尤其因毒品運輸路線與農地利益衝突，長期成為暴力事件熱點。人權團體也批評政府過去實施的強硬治安政策，認為雖然短期壓制犯罪，卻未能真正解決深層社會問題。