網紅因監護權與男團偶像舊愛反面 欲與父親「買兇殺人」被捕

美國前人氣男團「Why Don't We」成員Jack Avery捲入震驚娛樂圈的買兇案。根據美國洛杉磯檢方與多間傳媒報道，Avery的前女友、擁有數十萬粉絲的TikTok網紅Gabriela Gonzalez涉嫌與父親透過暗網尋找職業殺手，企圖將Avery殺害，案件背後則牽涉兩人多年來的子女監護糾紛。

聯手父親及時任男朋友

控方指出，24歲的Gabriela Gonzalez已被控企圖謀殺、合謀謀殺及教唆殺人等多項重罪。與她一同遭起訴的還包括其59歲父親 Francisco Gonzalez，以及當時的男朋友 Kai Cordrey 。

根據法院文件，事件發生於2020年至2021年間。控方表示，Gonzalez疑似因與Avery所生孩子的監護權問題而不和，於是要求時任男朋友Cordrey 協助在暗網尋找殺手，企圖殺掉Avery。調查顯示，Gonzalez的父親還曾提供約1.4萬美元（約11萬港元）作為「訂金」，用於支付買兇殺人費用。

案件後來因聯邦調查局（FBI）介入而曝光。2021年9月，一名偽裝成職業殺手的臥底探員與Cordrey接觸，雙方討論了付款方式與如何證明目標已死亡等細節。執法人員在蒐證完成後展開逮捕行動，阻止血案發生。