網紅因監護權與男團偶像舊愛反面 欲與父親「買兇殺人」被捕

美國前人氣男團「Why Don't We」成員Jack Avery捲入震驚娛樂圈的買兇案。根據美國洛杉磯檢方與多間傳媒報道，Avery的前女友、擁有數十萬粉絲的TikTok網紅Gabriela Gonzalez涉嫌與父親透過暗網尋找職業殺手，企圖將Avery殺害，案件背後則牽涉兩人多年來的子女監護糾紛。
聯手父親及時任男朋友
控方指出，24歲的Gabriela Gonzalez已被控企圖謀殺、合謀謀殺及教唆殺人等多項重罪。與她一同遭起訴的還包括其59歲父親 Francisco Gonzalez，以及當時的男朋友 Kai Cordrey 。
根據法院文件，事件發生於2020年至2021年間。控方表示，Gonzalez疑似因與Avery所生孩子的監護權問題而不和，於是要求時任男朋友Cordrey 協助在暗網尋找殺手，企圖殺掉Avery。調查顯示，Gonzalez的父親還曾提供約1.4萬美元（約11萬港元）作為「訂金」，用於支付買兇殺人費用。
案件後來因聯邦調查局（FBI）介入而曝光。2021年9月，一名偽裝成職業殺手的臥底探員與Cordrey接觸，雙方討論了付款方式與如何證明目標已死亡等細節。執法人員在蒐證完成後展開逮捕行動，阻止血案發生。
三人面臨終身監禁
目前Gonzalez已被關押在洛杉磯地區拘留中心，保釋金高達200萬美元；其父則在佛羅里達州落網，等待引渡回加州受審；r也遭警方逮捕。若罪名成立，三人最高可能面臨終身監禁。
現年26歲的Avery是「Why Don't We」成員之一，團體曾以歌曲《8 Letters》等作品爆紅。不過團體近年因合約糾紛與法律問題逐漸停擺，成員陸續展開個人發展。
Avery在案件曝光後於社交平台發文，感謝當局保護他與家人安全，並表示目前最重要的是「成為最好的父親」。案件後續仍待法院進一步審理。
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