李在明斥韓媒製「中國人炒樓」假新聞　獲中方大使讚好

據《中國新聞網》報道，戴兵表示，過去一段時間，南韓少數媒體為了搏取流量與關注，甚至出於特定政治目的，頻繁炮製與散播涉中不實消息，刻意將個案渲染成普遍現象，藉此抹黑中國與在韓中國人的形象，也對中韓關係改善造成干擾。他強調，「言論自由不是造謠自由」，希望相關媒體遵守新聞倫理，以事實為基礎進行報道，不要再誤導讀者。

據悉，事件起因於南韓《首爾經濟TV》日前播出一則題為「中國人大量購買首爾江南區公寓」的節目，聲稱中國人在首爾江南區購入944戶公寓，甚至形容為「橫掃房市」，內容迅速在南韓網上發酵，也引發外界對中國資金炒樓的質疑。

李在明批「煽動厭華情緒」

不過，李在明21日發文打臉該報導，指出經官方查證，今年1月至4月，中國人在江南區購買「集合建築」的案例實際上僅有5件，直批該節目是「故意捏造的虛假新聞」，更批評其刻意煽動厭華情緒。李在明質疑：「號稱媒體，還是經濟類媒體，煽動厭華情緒對國家與國民有何益處？」他強調應該嚴肅追究責任。

在輿論壓力下，《首爾經濟TV》於21日晚間以全體員工名義發表道歉聲明，坦承節目製作過程過度追求收視率與話題性，加上內部審核機制存在缺失，未能有效過濾虛假內容，對造成民眾困擾與不適表達誠摯歉意。該電視台也已下架相關報道，並重新製作引用南韓國土交通部官方統計數據的節目內容。