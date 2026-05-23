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國際
出版：2026-May-23 12:15
更新：2026-May-23 12:15

李在明斥韓媒製「中國人炒樓」假新聞　獲中方大使讚好

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南韓總統李在明。（圖／路透）

南韓總統李在明。（圖／路透）

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南韓總統李在明近日公開點名批評部分南韓媒體散播假新聞、刻意煽動「厭華」情緒，引發關注。中國駐韓大使戴兵今22日發文表示高度讚賞，並呼籲南韓社會共同抵制假消息與歧視言論，增進中韓民眾彼此理解與信任。

言論自由不是造謠自由

據《中國新聞網》報道，戴兵表示，過去一段時間，南韓少數媒體為了搏取流量與關注，甚至出於特定政治目的，頻繁炮製與散播涉中不實消息，刻意將個案渲染成普遍現象，藉此抹黑中國與在韓中國人的形象，也對中韓關係改善造成干擾。他強調，「言論自由不是造謠自由」，希望相關媒體遵守新聞倫理，以事實為基礎進行報道，不要再誤導讀者。

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據悉，事件起因於南韓《首爾經濟TV》日前播出一則題為「中國人大量購買首爾江南區公寓」的節目，聲稱中國人在首爾江南區購入944戶公寓，甚至形容為「橫掃房市」，內容迅速在南韓網上發酵，也引發外界對中國資金炒樓的質疑。

韓媒日前報道中國人在首爾江南區購入944戶公寓。（示意圖／翻攝韓國觀光公社）

韓媒日前報道中國人在首爾江南區購入944戶公寓。（示意圖／翻攝韓國觀光公社）

李在明批「煽動厭華情緒」

不過，李在明21日發文打臉該報導，指出經官方查證，今年1月至4月，中國人在江南區購買「集合建築」的案例實際上僅有5件，直批該節目是「故意捏造的虛假新聞」，更批評其刻意煽動厭華情緒。李在明質疑：「號稱媒體，還是經濟類媒體，煽動厭華情緒對國家與國民有何益處？」他強調應該嚴肅追究責任。

在輿論壓力下，《首爾經濟TV》於21日晚間以全體員工名義發表道歉聲明，坦承節目製作過程過度追求收視率與話題性，加上內部審核機制存在缺失，未能有效過濾虛假內容，對造成民眾困擾與不適表達誠摯歉意。該電視台也已下架相關報道，並重新製作引用南韓國土交通部官方統計數據的節目內容。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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