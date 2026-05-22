羅馬「型男神父月曆」熱賣廿年　封面本尊現身：我不是神父

梵蒂岡每年吸引大量天主教信徒與遊客到訪「朝聖」，羅馬街頭商店售賣不少天主教有關的周邊產品，其中一款「型男神父月曆」，其封面人物加利齊亞(Giovanni Galizia)逾20年來多次成為封面主角，惟他近日接受外媒「自爆」自己根本並非神父。梵蒂岡指該款月曆與教廷無關，拒絕評論。
任職空中服務員
該款名為《羅馬月曆》（Calendario Romano）的產品，在羅馬一家紀念品商店出售，內有12張黑白肖像，照片男子大多穿上神職人員服裝，許多照片為年復一年地重複使用，外媒報道，在過去23年中，身著牧師服裝的加利齊亞多次登上封面。這些月曆在當地更被形容為「性感神父月曆」。直至最近當地傳媒有報道揭露該款「神父月曆」其實是「假神父月曆」，方引起大眾關注。
「出於好玩」接受攝影師邀請
現年39歲的加利齊亞受訪時講述，他於西班牙一間航空公司任職空中服務員，從未擔任神父。他2004年拍攝該照片時只有17歲，是經朋友介紹認識一名想要透過照片展現意大利不同城市風情的攝影師，對方問他是否願意穿上已準備的服裝參與拍攝「羅馬神父」主題照片。他回憶稱「出於好玩」接受，於巴勒莫拍攝，「那是尷尬笑容，因我看到面前朋友們都在大笑，因為我打扮得像個神父。」他表示這次拍攝只是一次玩笑，自己從未因月曆被途人在街上攔住，只有表兄弟曾把月曆當作禮物送給祖母，「他們都快笑死了」。
加利齊亞認識月曆照片內的另一人，是一位法國男子，同樣不是神父。他認為描繪神父的照片是藝術傳統的一部分，視其為藝術品而非欺騙，並舉例如觀看涉及神父的電視劇的觀眾，都不會相信這些角色是由真神職人員扮演的。
至於攝影師回應指，不願透露日曆的銷量，但他估計每年有數千份，而已經推出的2027年度月曆中，至少有三分之一人是真神父。梵蒂岡接受傳媒詢問時回應指，該款月曆與教廷無關，拒絕評論。