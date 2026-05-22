羅馬「型男神父月曆」熱賣廿年　封面本尊現身：我不是神父

任職空中服務員

該款名為《羅馬月曆》（Calendario Romano）的產品，在羅馬一家紀念品商店出售，內有12張黑白肖像，照片男子大多穿上神職人員服裝，許多照片為年復一年地重複使用，外媒報道，在過去23年中，身著牧師服裝的加利齊亞多次登上封面。這些月曆在當地更被形容為「性感神父月曆」。直至最近當地傳媒有報道揭露該款「神父月曆」其實是「假神父月曆」，方引起大眾關注。

「出於好玩」接受攝影師邀請

現年39歲的加利齊亞受訪時講述，他於西班牙一間航空公司任職空中服務員，從未擔任神父。他2004年拍攝該照片時只有17歲，是經朋友介紹認識一名想要透過照片展現意大利不同城市風情的攝影師，對方問他是否願意穿上已準備的服裝參與拍攝「羅馬神父」主題照片。他回憶稱「出於好玩」接受，於巴勒莫拍攝，「那是尷尬笑容，因我看到面前朋友們都在大笑，因為我打扮得像個神父。」他表示這次拍攝只是一次玩笑，自己從未因月曆被途人在街上攔住，只有表兄弟曾把月曆當作禮物送給祖母，「他們都快笑死了」。