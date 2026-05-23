美日澳印外長舉行「四方安全對話」　料聚焦能源及中國議題

美國、日本、澳洲與印度組成的「四方安全對話」（Quad）預計於5月26日在印度新德里舉行外長會議。多家外媒指出，在中國持續擴張區域影響力、印太局勢升溫，以及全球供應鏈與安全議題日益緊張之際，四國希望藉由此次高層會談深化戰略合作。 根據日本外務省公布的消息，日本外相茂木敏充將自下周起訪問印度三天，並出席Quad外長會議。美國國務卿魯比奧則將在參加北約外長會議後前往印度與會。澳洲與印度方面也將派出外交首長參與討論。 地緣政治競爭升高

外媒分析，此次會議重點將包括印太安全、海上航行自由、半導體與關鍵礦產供應鏈，以及人工智能與新興科技合作等議題。其中，如何因應中國在南海、東海與台海日益強勢的軍事與外交動作，被視為核心焦點。 Quad最早於2007年成立，由美國、日本、澳洲與印度共同推動，被普遍視為印太地區重要戰略合作平台。近年隨着中國軍力擴張與地緣政治競爭升高，四國合作逐漸深化，除了安全領域外，也擴展至科技、能源與基礎建設等議題。

伊朗戰爭衝擊供應鏈 此外，近期中東局勢與伊朗戰爭帶來的能源與供應鏈衝擊，也可能成為此次會議的討論內容。印度近期接連舉辦BRICS與多場外交峰會，試圖在全球南方與西方陣營之間維持平衡角色。 值得注意的是，北京近來對台海與區域安全議題態度強硬，中美關係雖出現短暫緩和訊號，但雙方在台灣、安全與科技領域仍存在重大分歧。分析人士認為，Quad外長會議可能進一步強化對中國的戰略牽制意味。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章