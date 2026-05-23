三星罷工危機未解決　分紅不均恐致勞資協議被否決

《韓聯社》報道，引爆這次員工不滿在於半導體部門內部「記憶體」與「非記憶體」之間的待遇。依據最新協議計算，由於高頻寬記憶體（HBM）近期大爆發，記憶體事業部一名年資僅5年工程師，這次預估能一口氣領到高達6億韓圜（約308萬港元）的天價成果獎金。

「心裏非常難受」

反觀同樣在半導體部門、負責尖端製程與代工的晶圓代工事業部，因處於投資期表面呈赤字，員工分紅直接被砍到剩下2億韓元（約103萬港元），僅有記憶體的1/3。一名在晶圓代工部門服務超過20年的部長稱：「看到這份合約，我真的覺得心裏非常難受、非常憤怒。」

至於手機與家電部門最慘，僅只分到價值600萬韓元（約3.08萬港元）的自家股票，且還被設有「年薪50%」的上限。面對排山倒海的內部民怨，三星電子工會22日下午於水源市三星電子總部前，召開緊急記者會，宣布正式展開「投反對票」的否決運動。投票將從今起持續至27日上午，若合約最終被員工否決，三星恐將再次陷入更具破壞性的罷工風暴。