南韓Starbucks「坦克日」被轟　網續流傳光州事件惡搞圖

南韓星巴克（Starbucks）因在光州民主化運動46周年紀念日推出「坦克日」（Tank Day）保溫杯促銷活動，被指影射「光州事件」，持續延燒，網上近日出現AI生成惡搞照，將發動血腥鎮壓的已故前總統全斗煥、手拿星巴克保溫杯，引發關注。

「讓今天的我更強大的一杯」

《韓聯社》報道，事件導火線源於星巴克南韓分公司，於18日舉辦一場促銷宣傳，不僅將活動命名為極具政治敏感性的「坦克日」，活動海報上竟然還出現了「把桌子一拍 ！」的諷刺宣傳標語，引爆南韓人怒火。