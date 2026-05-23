美國加州化學槽洩有毒蒸氣恐爆炸 　4萬居民緊急撤離

美國南加州橙縣（Orange County）鄰近迪士尼樂園的一座化學品儲槽21日因發生過熱，開始釋放對人體有害的蒸氣，當局正全力阻止儲槽爆炸，並下令緊急撤離約4萬名居民。目前未傳出人員傷亡。 根據《美聯社》，事發於園林市（Garden Grove）的航太製造商GKN Aerospace塑膠廠內，一座儲存6,000至7,000加侖（2.2萬至2.6萬公升）甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate）儲槽發生過熱。據悉，該化學物質用於製造塑膠零件。GKN Aerospace表示，專業的危險物質處理團隊正在評估情況。 儲槽周圍設置沙袋防護柱

縣衛生官員指出，如果該化學物質持續升溫，可能會釋放對人體有害的蒸氣，將導致呼吸問題、眼睛發癢和灼痛、噁心和頭痛。 園林市消防局副局長科維（Craig Covey）22日表示，儲槽可能破裂或爆炸，進而將化學物質釋放至地面。且其中一座儲槽「正處於最嚴重危機之中」，當局正盡全力找出預防或延遲發生的方法，已在儲槽周圍設置沙袋防護柱，以防化學物質洩漏時造成進一步污染。

迪士尼未納入疏散範圍 與此同時，官方命令當地居民撤離，並於22日將疏散令擴大至其他5個橙縣城市的部分地區。園林市位於洛杉磯市中心以南約61公里處，附近就是迪士尼樂園兩座主題公園，但迪士尼22日未納入疏散範圍。 住在離事發工廠僅數個街區的居民范丹尼（Danny Pham）22日上午7時被室友叫醒，被告知需立即離開。范前一晚在餐廳工作至深夜，不清楚發生甚麼事：「我當時非常震驚，我不知道事態會有多嚴重。我從未想過會發生這種事。」他只帶着錢包和護照倉促離開，在鄰近城市的朋友餐廳尋求庇護。