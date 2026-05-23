以色列扣押愛爾蘭總統社運妹　被指如納粹國家及涉性侵

致力援助加沙的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）約430名來自全球的社運人士遭以色列軍隊扣押，包含愛爾蘭總統的妹妹康諾里。這些社運人士目前已被釋放並驅逐出境赴土耳其，預計23日返回各自的國家。瑪格麗特稱，被拘留期間的處境如身處「集中營」，酷刑與毆打是家常便飯。 根據《愛爾蘭獨立報》等外媒，社運家瑪格麗特（Margaret Connolly）是被以色列扣留的愛爾蘭公民之一。事發後，船隊方面釋出一段瑪格麗特此前錄製的影片，她在片中稱，若影片被發布就意味她已被以軍扣押：「我非常自豪能參與這次船隊行動，這是迄今規模最大的一次」。

「像豬一樣壓低身體」 瑪格麗特的姊姊、總統康諾里（Catherine Connolly）第一時間回應，對其姊妹感到「非常驕傲」，但同時對瑪格麗特以及其他被拘留者感到擔憂。愛爾蘭外交部長麥肯蒂（Helen McEntee）證實，所有遭以色列拘留的社運人士目前都已在土耳其「安全無虞」，並預計於23日返國。 瑪格麗特在愛爾蘭的《RTÉ Radio 1》的「Drivetime」節目中講述被扣押期間的經歷：「我們被綁架、被強行帶走，違背意願地被關押在一艘軍艦上，那就是一艘監獄船，我的同伴中出現35宗骨折、5宗頭部受傷，還有15宗性侵事件，以及眼部受傷、耳部受傷，還有大量鐳射傷害」。

瑪格麗特還指控有人朝被扣押者腳邊開槍，並稱人們被「像豬一樣壓低身體」，被迫長時間跪在極度痛苦的姿勢中。她提到，自己被太陽下曝曬好幾個小時導致背部嚴重曬傷：「我們身邊有許多骨折的人，他們整晚都在痛苦尖叫與哀嚎，而我們沒有得到任何止痛藥。」

以色列否認指控 瑪格麗特並稱，以色列國防軍甚至嘲笑被拘留者的痛苦：「他們嘲笑我們，還說『你們來之前就該他X的想到這些』。」瑪格麗特呼籲愛爾蘭政府，應針對以色列對遭拘留愛爾蘭公民實施的「極端野蠻待遇」採取立場。 瑪格麗特將以色列形容為「納粹國家」。對此，以色列監獄管理局透過聲明否認稱指控不實，完全沒有事實根據，強調所有囚犯與被拘留者都依法關押，其基本權利受到充分尊重，並由專業且受過訓練的監獄工作人員監督。