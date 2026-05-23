SpaceX新一代星艦火箭試射成功　助NASA實現登月計劃

美國太空探索技術公司（SpaceX）22日在德州成功進行了迄今最大、性能強化的新一代「星艦V3」（Starship V3）火箭試射。這個升級款的超大型火箭是在CEO馬斯克（Elon Musk）宣布公司將上市2天後首次亮相，美國航太總署（NASA）正依賴它來執行將太空人送上月球的任務。 根據《美聯社》，這枚第三代「星艦」從德州南端星際基地（Starbase）的全新發射台升空，搭載着20枚模擬版星鏈（Starlink）衛星，並在長達一小時、橫跨半個地球的太空飛行中途將衛星釋放，最終抵達印度洋目的地。

史詩般發射與着陸 儘管過程中引擎出現故障，「星艦」仍保持控制在撞擊海面時才爆炸，這一結果在SpaceX的預期之中。馬斯克在X平台上讚揚這次發射任務，稱其為史詩般發射與着陸。 這是「星艦」整體的第12次測試飛行。這艘不鏽鋼製太空船在各方面都進行強化，「星艦V3」高達407米，比先前型號高出數米，動力輸出也更強大。配備33台主引擎，並採用更大更強的網格翼（grid fins）用於返回地球時的方向控制。燃料輸送管線升級，規模相當SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭的第一級助推器。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）親臨現場觀看發射，並表示「星艦」距離登月目標又近了一步。「星艦」是NASA阿提密斯登月計劃（Artemis program）計劃的重要工具，該計劃目標是將太空人送上月球。馬斯克則將星艦視為未來載人火星任務的關鍵工具。 為阿提密斯登月計劃重要一環 SpaceX上次試飛「星艦」是在去年10月，去年曾發生連續2次發射時在空中爆炸的情況，殘骸落入大西洋。此次試飛避免之前的空中爆炸問題，火箭在升空初期運作順利，儘管助推器返回時並非所有引擎都成功點火，太空船仍持續向東飛行，最高達到高度194公里，以幾乎完全受控的狀態垂直墜入印度洋。

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the twelfth flight test of Starship! pic.twitter.com/XXBAtryPpL — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026