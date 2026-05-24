伊朗局勢｜特朗普不赴兒子婚禮　薄餅指數升恐預示再動武

美國總統特朗普22日宣布不參加兒子婚禮，留在華府坐鎮白宮。有美媒報道，美國正考慮對伊朗發動新一輪軍事打擊。《CNN》引述消息稱特朗普當日還與高階國安官員開會討論伊朗戰爭。且被視為美國重大軍事行動風向球的「五角大樓薄餅指數」再次飆高引發關注，讓外界猜測美軍是否即將發起重大行動。
留在白宮很重要
根據《CNN》，一名知情人士表示，特朗普正在考慮伊朗戰爭下一步的應對方向。在白宮例行會議舉行之際，各方外交努力仍在持續推進，希望達成協議以結束戰爭。據悉，會議結束時，美方尚未就下一步行動作出決定。報道稱，對談判進度感到挫折的特朗普，已收到多個重新啟動軍事行動的方案。
特朗普22日取消了原定周末前往新澤西州高爾夫度假村的計劃。他還在真實社群（Truth Social）發文稱，由於與政府有關的情勢與他對美國的熱愛，他不會前往參加兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）在巴哈馬舉行的婚禮。這位美國總統稱：「對我來說，在這個重要的時期，留在華盛頓特區的白宮很重要。」
此外，專門追蹤五角大樓附近薄餅店銷售狀況的X平台帳號「五角大樓薄餅報告」（Pentagon Pizza Report）指，美國防部附近多家薄餅店22日晚間生意異常興隆。值得注意的是，距離最近的薄餅店「Nighthawk Brewery & Pizza」回報人流非常低，「Freddies Beach Bar」的人流也低於平均水平。
取消紀念日假期計劃
另一個X平台帳號「五角大樓薄餅觀察」（Pentagon Pizza Watch）則分析，距離五角大樓1.4英里（約2.25公里）的達美樂客流量一度爆增227％。距五角大樓2.2英里（約3.54公里）的「Pizzato Pizza」的客流量也偏高，達到167%。
《CBS》也引述不具名消息人士報道，多名美軍與情報單位人員已陸續取消陣亡將士紀念日（Memorial Day）周末的計劃。外界也注意到，部分追蹤航空動態的帳號稱，伊朗部分空域出現異常淨空，進一步加深外界對局勢升級的猜測。
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