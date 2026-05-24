伊朗局勢｜特朗普不赴兒子婚禮　薄餅指數升恐預示再動武

美國總統特朗普22日宣布不參加兒子婚禮，留在華府坐鎮白宮。有美媒報道，美國正考慮對伊朗發動新一輪軍事打擊。《CNN》引述消息稱特朗普當日還與高階國安官員開會討論伊朗戰爭。且被視為美國重大軍事行動風向球的「五角大樓薄餅指數」再次飆高引發關注，讓外界猜測美軍是否即將發起重大行動。

留在白宮很重要

根據《CNN》，一名知情人士表示，特朗普正在考慮伊朗戰爭下一步的應對方向。在白宮例行會議舉行之際，各方外交努力仍在持續推進，希望達成協議以結束戰爭。據悉，會議結束時，美方尚未就下一步行動作出決定。報道稱，對談判進度感到挫折的特朗普，已收到多個重新啟動軍事行動的方案。