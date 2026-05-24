特朗普女伊萬卡成暗殺目標　伊拉克疑犯隸屬伊朗革命衛隊

特朗普千金伊萬卡成暗殺目標 被捕伊拉克男隸屬伊朗革命衛隊

《紐約郵報》披露，一名受伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）培訓的恐怖份子，涉嫌密謀暗殺美國總統特朗普的女兒、第一千金伊萬卡（Ivanka Trump），試圖藉此替6年前遭到美軍擊斃的伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）報仇。疑犯不僅公開揚言報復，甚至擁有伊萬卡佛州住宅的藍圖。 根據報道，32歲伊拉克籍男子薩迪（Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi）本月在土耳其落網，當時他正準備前往俄羅斯，之後被引渡至美國。他被控在歐洲與美國策劃及參與18宗攻擊與攻擊未遂事件，包括縱火、槍擊以及針對猶太目標的暴力行動。

「復仇只是時間問題」 前伊拉克駐美大使館副武官坎巴爾（Entifadh Qanbar）透露，蘇萊曼尼死後，薩迪曾到處告訴人們：「我們必須殺掉伊萬卡，像特朗普摧毀我們的家一樣摧毀特朗普家族」。伊萬卡於2009年與房地產大亨庫什納（Jared Kushner）結婚前，皈依了正統猶太教。 且薩迪曾在社交平台發布伊萬卡與丈夫佛州豪宅的周邊地圖，同時以阿拉伯文留下令人不寒而慄的威脅訊息：「我要告訴美國人，看着這張照片並明白，你們的豪宅與特勤局都無法保護你們，我們已進入監視與分析階段，復仇只是時間問題。」

據稱，薩迪同時是伊朗支持的伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kata’ib Hizballah）及伊朗革命衛隊的成員。他被指在少年時期便赴德黑蘭接受軍事訓練，之後利用經營宗教旅遊公司的名義往返各國，建立恐怖網絡。且薩迪與蘇萊曼尼關係極為密切，甚至視對方為「父親」般的存在。 少時赴德黑蘭接受軍事訓練 值得注意的是，薩迪身為伊拉克與伊朗恐怖圈子的高層人物，卻在社交媒體上非常高調，經常分享在巴黎艾菲爾鐵塔等景點照，甚至發布與蘇萊曼尼會面的畫面及武器照。他曾在蘇萊曼尼遭美軍擊斃後發文，誓言在「擊敗美國敵人前」關閉所有通訊設備，並以「勝利或殉道」作為口號。

薩迪目前被關押於紐約布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。白宮未回應《紐約郵報》對暗殺陰謀的置評請求。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章