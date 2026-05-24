伊朗局勢｜特朗普：美伊大致談妥　霍爾木茲海峽重開有望

根據美聯社與路透等媒體報道，這份正在協商中的「和平備忘錄」內容包括正式結束目前的美伊衝突、重新開放霍爾木茲海峽，以及啟動後續核談判程序。特朗普透露，相關細節目前仍在最後協調階段，美國已與沙特阿拉伯、巴基斯坦、土耳其與以色列等多國領導人進行磋商。

美國總統特朗普（Donald Trump）近日表示，美國與伊朗之間一項旨在結束戰爭、重啟霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運的協議已「大致談妥」，引發國際社會高度關注。多家外媒指出，若協議順利完成，將可能成為今年中東局勢最重大轉折之一。

伊朗國會議長示警

伊朗方面也證實雙方確實正在談判，但德黑蘭強調，目前僅屬於「框架協議」，許多關鍵問題仍未完全解決。伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）表示，德黑蘭不會在核心利益上妥協，並警告若美國恢復軍事行動，伊朗將採取更強烈反擊。

外媒指出，巴基斯坦近來在美伊之間扮演重要調停角色。巴基斯坦陸軍總司令穆尼爾（Asim Munir）日前訪問德黑蘭後，美伊談判進展明顯加快。卡塔爾也派出代表團協助斡旋，希望避免戰事再次升高。