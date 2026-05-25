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國際
出版：2026-May-25 11:30
更新：2026-May-25 11:30

北海道動物園燒屍案 兇手手機搜尋紀錄包括勒斃、焚化爐

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涉嫌殺妻的旭山動物園員工鈴木達也。（圖／翻攝NNN）

涉嫌殺妻的旭山動物園員工鈴木達也。（圖／翻攝NNN）

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日本北海道知名景點旭山動物園33歲飼育員33歲的鈴木達也，涉嫌勒斃妻子再將屍體運往動物園焚化爐燒毀，警方最新調查發現，鈴木達也早在犯案前數月，曾以手機搜尋「勒斃」、「焚化爐時間」等關鍵字，懷疑其早已預謀殺妻。

綜合日本傳媒報道，鈴木達也涉嫌於3月31日在北海道旭川市住家內，殺害妻子由衣。警方指出，他犯案後還將屍體偷偷運進動物園，企圖利用焚化爐滅屍。鈴木也因損壞遺體罪遭起訴，而警方已在焚化爐中發現由衣的骨骸。他接受盤問時坦承殺人，「沒有錯，我是用繩索勒住她的頸殺害她。」

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涉嫌殺妻的旭山動物園員工鈴木達也在犯案前數月，曾以手機搜尋「勒斃」、「焚化爐時間」等關鍵字 涉嫌殺妻的旭山動物園員工鈴木達也曾多次透過手機搜尋與命案相關內容 涉嫌殺妻的旭山動物園員工鈴木達也聲稱在案發前，被妻子懷疑出軌 涉嫌殺妻的旭山動物園員工鈴木達也，犯案前已反覆思考犯案方式及後續處理手段

曾被妻子懷疑出軌

警方透露，鈴木達也供稱，案發前妻子曾懷疑他出軌外遇，雙方因此發生摩擦，他並表示，事件與夫妻感情不睦有關。報道表示，更令人震驚的是，警方後續調查發現，鈴木達也早在案發前數個月，就曾多次透過手機搜尋與命案相關內容，包括「勒斃」、「殺人與傷害致死的差異」、「焚化爐需要多久」等字眼。

警方人士表示，目前正朝預謀犯案方向深入調查，「從搜尋紀錄來看，不排除疑犯在犯案前已反覆思考犯案方式及後續處理手段。」案件曝光後，日本社會震驚不已，旭山動物園是北海道最具代表性的觀光動物園之一，以企鵝散步、海豹展示聞名，如今卻因職員涉入殺妻焚屍案，引發各界譁然。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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