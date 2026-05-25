北海道動物園燒屍案 兇手手機搜尋紀錄包括勒斃、焚化爐

日本北海道知名景點旭山動物園33歲飼育員33歲的鈴木達也，涉嫌勒斃妻子再將屍體運往動物園焚化爐燒毀，警方最新調查發現，鈴木達也早在犯案前數月，曾以手機搜尋「勒斃」、「焚化爐時間」等關鍵字，懷疑其早已預謀殺妻。
綜合日本傳媒報道，鈴木達也涉嫌於3月31日在北海道旭川市住家內，殺害妻子由衣。警方指出，他犯案後還將屍體偷偷運進動物園，企圖利用焚化爐滅屍。鈴木也因損壞遺體罪遭起訴，而警方已在焚化爐中發現由衣的骨骸。他接受盤問時坦承殺人，「沒有錯，我是用繩索勒住她的頸殺害她。」
曾被妻子懷疑出軌
警方透露，鈴木達也供稱，案發前妻子曾懷疑他出軌外遇，雙方因此發生摩擦，他並表示，事件與夫妻感情不睦有關。報道表示，更令人震驚的是，警方後續調查發現，鈴木達也早在案發前數個月，就曾多次透過手機搜尋與命案相關內容，包括「勒斃」、「殺人與傷害致死的差異」、「焚化爐需要多久」等字眼。
警方人士表示，目前正朝預謀犯案方向深入調查，「從搜尋紀錄來看，不排除疑犯在犯案前已反覆思考犯案方式及後續處理手段。」案件曝光後，日本社會震驚不已，旭山動物園是北海道最具代表性的觀光動物園之一，以企鵝散步、海豹展示聞名，如今卻因職員涉入殺妻焚屍案，引發各界譁然。
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