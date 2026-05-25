北海道動物園燒屍案 兇手手機搜尋紀錄包括勒斃、焚化爐

日本北海道知名景點旭山動物園33歲飼育員33歲的鈴木達也，涉嫌勒斃妻子再將屍體運往動物園焚化爐燒毀，警方最新調查發現，鈴木達也早在犯案前數月，曾以手機搜尋「勒斃」、「焚化爐時間」等關鍵字，懷疑其早已預謀殺妻。

綜合日本傳媒報道，鈴木達也涉嫌於3月31日在北海道旭川市住家內，殺害妻子由衣。警方指出，他犯案後還將屍體偷偷運進動物園，企圖利用焚化爐滅屍。鈴木也因損壞遺體罪遭起訴，而警方已在焚化爐中發現由衣的骨骸。他接受盤問時坦承殺人，「沒有錯，我是用繩索勒住她的頸殺害她。」