美國調整綠卡政策收緊限制　永久居留申請者須返母國辦理

美國政府近日宣布重大移民政策調整。根據美國公民及移民服務局（USCIS）最新規定，未來大多數已在美國境內、希望申請綠卡（永久居留權）的外籍人士，將必須返回自己的原籍國，透過美國駐外使領館辦理申請，不再能直接在美國境內「調整身份」。此舉被視為特朗普政府進一步收緊合法移民制度的重要措施之一。

美國國土安全部（DHS）表示，新政策旨在「恢復移民法原本設計」，避免外國人利用短期簽證作為取得永久居留的捷徑。官方強調，持學生簽證、工作簽證或觀光簽證入境者，本應屬於暫時停留，而非直接轉為永久居民。