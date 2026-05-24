美國調整綠卡政策收緊限制　永久居留申請者須返母國辦理

美國政府近日宣布重大移民政策調整。根據美國公民及移民服務局（USCIS）最新規定，未來大多數已在美國境內、希望申請綠卡（永久居留權）的外籍人士，將必須返回自己的原籍國，透過美國駐外使領館辦理申請，不再能直接在美國境內「調整身份」。此舉被視為特朗普政府進一步收緊合法移民制度的重要措施之一。
美國國土安全部（DHS）表示，新政策旨在「恢復移民法原本設計」，避免外國人利用短期簽證作為取得永久居留的捷徑。官方強調，持學生簽證、工作簽證或觀光簽證入境者，本應屬於暫時停留，而非直接轉為永久居民。
增加難民安全風險
根據新規，除非屬於「特殊或例外情況」，否則外籍人士未來將無法在美國境內遞交綠卡身分調整申請（Adjustment of Status）。這項變動可能影響大量H-1B專業工作簽證、L-1跨國企業調派簽證，以及F-1學生簽證持有者。
外媒指出，過去多年來，許多外國專業人士與美國公民配偶，皆透過在美國境內調整身分取得綠卡。如今政策改變後，申請人可能必須離開已建立的工作與家庭生活，回國等待冗長審查程序，恐造成家庭分離與職涯中斷。
多個移民與人權團體對新政策表達強烈批評。援助難民與移民的組織 HIAS 指出，政策可能迫使人口販運受害者、受虐兒童與難民返回原本逃離的危險國家，增加安全風險。部分法律專家也認為，此舉恐導致海外美國領事館案件塞爆，使綠卡等待時間進一步延長。
已撤銷超過10萬份簽證
此外，美國科技與商業界也對政策感到憂心。分析人士指出，美國高科技產業長期仰賴外籍工程師與科研人才，新規可能降低國際人才赴美意願，進一步衝擊美國在人工智慧、半導體與科技創新領域的競爭力。
這項政策也是特朗普政府近年一連串強硬移民措施的延伸。特朗普政府此前已縮短部分學生與媒體簽證期限，並大規模撤銷簽證資格。美國國務院今年初更表示，自特朗普重新執政以來，已撤銷超過10萬份簽證。
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