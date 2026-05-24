槍手開火闖白宮被擊斃　疑有精神問題自稱「耶穌基督」

根據美國媒體與執法部門說法，事件發生於傍晚約6時，地點位於白宮附近的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）與第17街交叉口。目擊者表示，疑犯行為異常，接近特勤局警戒區後，突然從包包中取出手槍朝警員射擊。特勤局人員隨即還擊，現場爆發密集槍戰。

美國白宮附近美東時間23日晚間驚傳槍擊事件，一名持槍男子在白宮外圍安檢哨站突然開火，現場傳出數十聲槍響，白宮一度緊急封鎖。美國特勤局（Secret Service）隨後開槍反制，疑犯中彈後送醫不治，另有一名路人重傷。

法院下令禁止接近白宮

警方事後確認，疑犯為21歲男子貝斯特（Nasire Best）。外媒指出，他疑似長期有精神健康問題，並曾自稱是「耶穌基督」。據悉，他過去曾被法院下達禁止接近白宮的命令，特勤局對其身份並不陌生。

槍擊發生時，美國總統特朗普據報正在白宮內處理與伊朗和平談判相關事務。雖然白宮並未遭突破，但特勤局立即啟動封鎖程序，媒體記者與白宮工作人員被緊急疏散至簡報室避難。