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國際
出版：2026-May-24 13:15
更新：2026-May-24 13:15

槍手開火闖白宮被擊斃　疑有精神問題自稱「耶穌基督」

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白宮附近發生槍擊事件。（圖／美聯社）

白宮附近發生槍擊事件。（圖／美聯社）

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美國白宮附近美東時間23日晚間驚傳槍擊事件，一名持槍男子在白宮外圍安檢哨站突然開火，現場傳出數十聲槍響，白宮一度緊急封鎖。美國特勤局（Secret Service）隨後開槍反制，疑犯中彈後送醫不治，另有一名路人重傷。

根據美國媒體與執法部門說法，事件發生於傍晚約6時，地點位於白宮附近的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）與第17街交叉口。目擊者表示，疑犯行為異常，接近特勤局警戒區後，突然從包包中取出手槍朝警員射擊。特勤局人員隨即還擊，現場爆發密集槍戰。

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法院下令禁止接近白宮

警方事後確認，疑犯為21歲男子貝斯特（Nasire Best）。外媒指出，他疑似長期有精神健康問題，並曾自稱是「耶穌基督」。據悉，他過去曾被法院下達禁止接近白宮的命令，特勤局對其身份並不陌生。

槍擊發生時，美國總統特朗普據報正在白宮內處理與伊朗和平談判相關事務。雖然白宮並未遭突破，但特勤局立即啟動封鎖程序，媒體記者與白宮工作人員被緊急疏散至簡報室避難。

Cut 1779586892 cn4JsXu 白宮附近驚傳數十響槍聲釀2傷，特朗普正身處白宮，記者避走室內。(AP) 執法部門官員指，一名疑犯接近白宮附近檢查站並向警員開槍，特勤局人員到場後制服疑犯。(AP) 特情局人員隨即要求記者伏下並稱「有人開槍」，將在場記者帶入白宮簡報室躲避。(AP) 特勤局人員在槍擊案發生後在白宮週圍戒備巡邏。（圖／路透社） 白宮附近傳槍響。（圖／美聯社）

傷者仍在醫院接受治療

聯邦調查局（FBI）目前已介入調查。當局表示，尚不清楚疑犯是否企圖直接攻擊白宮或特定政治人物，但確認沒有特勤局人員受傷。至於遭流彈擊中的民眾，目前仍在醫院接受治療。

值得注意的是，這已是近期華府與白宮周邊接連發生的多起安全事件之一。今年4月底，白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）才發生疑似刺殺總統未遂案件；5月初，華盛頓紀念碑附近也曾出現特勤局與武裝男子駁火事件。外界因此再度質疑白宮周邊安全是否出現漏洞。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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