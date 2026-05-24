美國高材生殺弟吞眼球再燒貓　患精神病獄中自盡亡

駭人聽聞的倫常慘劇發生於2025年2月，曾是美國維思大學（Wesleyan）明星足球員、家境優渥的赫特根，在其位於高級社區的住宅內，突然持刀並揮舞高爾夫球桿，將26歲的親弟弟約瑟夫（Joseph Hertgen）活活毆打致死。

美國《紐約郵報》報道，根據警方表示，這名男子赫特根（Matthew Hertgen）於8日被發現在獄中死亡，但正式死因尚未公布。報導指出，他於2025年2月遭逮捕後，曾於獄中嘗試上吊輕生未果。

一名畢業於美國名校的高材生，去年2月殺害胞弟後，竟又挖出對方眼球吞下，駭人情節曝光後震驚全美，而這名男子近日被發現在獄中死亡，初步研判為疑似輕生。

受「預言與神聖幻象」折磨

警方獲報趕抵現場時，約瑟夫已倒臥在血泊中身亡，令人毛骨悚然的是，赫特根在行兇後，竟然殘忍地將弟弟的眼球當場挖出並吞進腹中，不僅如此，他還在瘋狂的殺戮後，將家中的寵物貓縱火燒死。

而在去年3月法院審理中，法醫心理學家披露其極度扭曲且混亂的精神世界。專家指出，赫特根被診斷出患有嚴重的精神分裂症，長期遭受「預言與神聖幻象」的折磨。之後法院裁定，赫特根因精神疾病而對其行為不負刑事責任。