德國杜塞爾多夫電車相撞56傷　涉轉轍器異常或操作錯誤

德國西部城市杜塞爾多夫（Düsseldorf）24日發生嚴重電車相撞事故，兩輛路面電車在市中心路段迎面碰撞，造成56受傷，其中28人送醫，5人傷勢嚴重。事故發生後，大批警員、消防與醫護人員趕赴現場，交通一度全面癱瘓。

鐵軌周圍散落殘骸

根據當地警方與消防部門表示，事故發生於當地時間上午約11時30分，地點位在市中心的一處路口。從現場畫面可見，兩輛電車車頭嚴重毀損，大量玻璃碎裂，鐵軌周圍散落殘骸。

目擊者指出，其中一輛電車疑似準備左轉時，與另一輛直行電車發生正面撞擊。另有媒體引述初步調查指出，不排除是軌道轉轍器異常或操作錯誤，導致其中一輛列車誤駛入對向軌道。不過警方強調，目前事故原因仍在調查中。