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國際
出版：2026-May-24 17:15
更新：2026-May-24 17:15

德國杜塞爾多夫電車相撞56傷　涉轉轍器異常或操作錯誤

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德國杜塞爾多夫電車迎面相撞

德國杜塞爾多夫電車迎面相撞

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德國西部城市杜塞爾多夫（Düsseldorf）24日發生嚴重電車相撞事故，兩輛路面電車在市中心路段迎面碰撞，造成56受傷，其中28人送醫，5人傷勢嚴重。事故發生後，大批警員、消防與醫護人員趕赴現場，交通一度全面癱瘓。

鐵軌周圍散落殘骸

根據當地警方與消防部門表示，事故發生於當地時間上午約11時30分，地點位在市中心的一處路口。從現場畫面可見，兩輛電車車頭嚴重毀損，大量玻璃碎裂，鐵軌周圍散落殘骸。

目擊者指出，其中一輛電車疑似準備左轉時，與另一輛直行電車發生正面撞擊。另有媒體引述初步調查指出，不排除是軌道轉轍器異常或操作錯誤，導致其中一輛列車誤駛入對向軌道。不過警方強調，目前事故原因仍在調查中。

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舉辦年度「日本日」慶典

事故發生當天恰逢杜塞爾多夫舉辦年度「日本日」（Japan Day）慶典，大量民眾湧入市區，讓事故發生時車站與道路格外擁擠。消防單位表示，除了送醫傷者外，另有約28人在現場接受治療後無需住院。

德國鐵路與交通安全部門已介入調查。當局表示，目前尚無死亡通報，但由於部分乘客傷勢嚴重，仍須持續觀察。事故也造成市中心多條電車路線停駛，交通受到嚴重影響。近年歐洲各地接連發生路面電車事故，引發外界對城市大眾運輸安全的關注。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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