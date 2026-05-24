伊朗局勢｜駁斥特朗普協議在望說法　伊：掌握海峽管理權

美國總統特朗普表示，美國與伊朗正接近達成一份「大致已談妥的備忘錄」，其中包含重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的安排，不過，伊朗方面隨即否認相關說法，稱其「不符合現實」。
「最終細節正在討論中」
《路透社》報道，特朗普（Donald Trump）透過自家社交平台「真實社交」（Truth Social）表示，這份即將成形的協議將重啟這條關鍵航運通道：「協議的最終細節正在討論中，將很快公布。」
然而，伊朗國營媒體《法爾斯通訊社》則駁斥特朗普說法，稱協議並未涉及美方所說的內容，並指出所謂美方說法「與現實不符」，並強調霍爾木茲海峽管理權，仍由伊朗掌握。
面臨「更嚴重的失敗」
《紐約時報》引述美方官員透露，協議框架包含伊朗「表面承諾」放棄高濃縮鈾庫存，但如何處置仍需後續談判決定。美國方面表示，打擊伊朗是為防止其發展核武；而伊朗則一再否認核武意圖，強調擁有和平濃縮鈾的權利。
與此同時，伊朗國防部發言人尼克（Reza Talaei-Nik）稱特朗普「已陷入對伊朗戰爭的泥淖」，並強調他別無選擇，只能接受德黑蘭的要求，否則將面臨「更嚴重的失敗」。
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