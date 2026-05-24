伊朗局勢｜駁斥特朗普協議在望說法　伊：掌握海峽管理權

特朗普遭「封口」的大幅宣傳看板，近日出現在伊朗街頭。（圖／路透社）

美國總統特朗普表示，美國與伊朗正接近達成一份「大致已談妥的備忘錄」，其中包含重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的安排，不過，伊朗方面隨即否認相關說法，稱其「不符合現實」。

「最終細節正在討論中」

《路透社》報道，特朗普（Donald Trump）透過自家社交平台「真實社交」（Truth Social）表示，這份即將成形的協議將重啟這條關鍵航運通道：「協議的最終細節正在討論中，將很快公布。」

然而，伊朗國營媒體《法爾斯通訊社》則駁斥特朗普說法，稱協議並未涉及美方所說的內容，並指出所謂美方說法「與現實不符」，並強調霍爾木茲海峽管理權，仍由伊朗掌握。