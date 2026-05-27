伊朗局勢｜美媒：最高領袖匿蹤靠信差傳訊　拖慢談判進度

多家外媒近日引述美國情報單位消息指出，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）目前正藏身於一處未公開地點，與外界幾乎完全隔絕，甚至連伊朗政府高層都難以直接聯繫。由於訊息傳遞只能依靠「信差網絡」，也讓美國與伊朗之間的和平談判進展變得相當緩慢。
根據美國CBS News報道，美國官員透露，目前即使伊朗高階談判代表，也無法直接與穆傑塔巴通話或會面。所有訊息都需透過層層信差轉交，以隱藏其實際位置並避免遭到暗殺或空襲鎖定。美方表示，這種高度保密措施，使雙方談判回覆經常延遲數日。
空襲中傳曾受傷
外媒指出，伊朗之所以採取極端保安措施，與今年2月底爆發的美伊戰爭有關。當時，美國與以色列對伊朗高層目標發動大規模空襲，伊朗前最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在攻擊中身亡，其子穆傑塔巴隨後接任最高領袖。
消息人士透露，穆傑塔巴在代號「史詩怒火」行動的空襲中也曾受傷，此後便極少公開露面。儘管伊朗官方持續透過聲明與文字訊息宣稱他「健康良好並掌控政局」，但外界對其實際狀況與影響力仍存在不少疑問。
掌權多少難以判斷
目前，美國總統特朗普（Donald Trump）正推動與伊朗達成停火與核協議框架，內容包括重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）、限制高濃縮鈾以及逐步解除部分制裁。不過，由於伊朗決策系統高度封閉，加上最高領袖難以聯繫，談判進展始終反覆。
分析人士認為，目前伊朗政權內部權力結構仍不穩定。雖然穆傑塔巴已正式接班，但革命衛隊（IRGC）與保守派高層實際掌握多少權力，外界仍難以判斷。部分觀察人士甚至認為，真正主導伊朗安全與外交決策的，可能是革命衛隊高層，而非長期隱身的最高領袖本人。
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