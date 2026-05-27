伊朗局勢｜美媒：最高領袖匿蹤靠信差傳訊　拖慢談判進度

多家外媒近日引述美國情報單位消息指出，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）目前正藏身於一處未公開地點，與外界幾乎完全隔絕，甚至連伊朗政府高層都難以直接聯繫。由於訊息傳遞只能依靠「信差網絡」，也讓美國與伊朗之間的和平談判進展變得相當緩慢。

根據美國CBS News報道，美國官員透露，目前即使伊朗高階談判代表，也無法直接與穆傑塔巴通話或會面。所有訊息都需透過層層信差轉交，以隱藏其實際位置並避免遭到暗殺或空襲鎖定。美方表示，這種高度保密措施，使雙方談判回覆經常延遲數日。