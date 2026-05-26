委內瑞拉囚犯和平抗議被開槍　控制監獄要求撤換獄長

5月24日，委內瑞拉巴里納斯，囚犯聚集在監獄屋頂抗議，燃燒的床墊冒出濃煙和火焰。（圖／路透社）

委內瑞拉西部一座監獄數百名囚犯在5月24日集體奪取監獄，在屋頂焚燒床墊抗議遭到虐待，並指控獄長縱容獄警向手無寸鐵的他們開槍，要求當局撤換獄長。據監獄觀察組織的畫面，一名囚犯稱「我們要公道，獄警和獄長正朝我們開槍」，畫面可見其中一名男子胸部出現明顯槍傷。

囚犯抗議獄方殘暴對待

根據《路透社》，這座位於巴里納斯（Barinas）監獄的囚犯聲稱他們原本進行和平抗議，卻遭監獄人員開槍射擊，導致部分人受傷。