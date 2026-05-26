委內瑞拉囚犯和平抗議被開槍　控制監獄要求撤換獄長

委內瑞拉西部一座監獄數百名囚犯在5月24日集體奪取監獄，在屋頂焚燒床墊抗議遭到虐待，並指控獄長縱容獄警向手無寸鐵的他們開槍，要求當局撤換獄長。據監獄觀察組織的畫面，一名囚犯稱「我們要公道，獄警和獄長正朝我們開槍」，畫面可見其中一名男子胸部出現明顯槍傷。
囚犯抗議獄方殘暴對待
根據《路透社》，這座位於巴里納斯（Barinas）監獄的囚犯聲稱他們原本進行和平抗議，卻遭監獄人員開槍射擊，導致部分人受傷。
傳監獄強迫囚犯販毒
「委內瑞拉監獄觀察站」（Venezuelan Prison Observatory）正在記錄事件經過並向人權監督機構通報。該非政府組織分享的影片中，囚犯點名要求撤換新上任的獄長Elvis Macuare Guerrero，並控訴監獄當局採取多項懲罰措施，包括沒收衣物、禁止親友探視，以及強迫他們參與販毒活動。
與此同時，囚犯家屬與配備防暴盾牌的國民警衛隊在監獄外爆發衝突，試圖阻止警衛隊人員進入監獄。家屬稱，警衛隊進入後不久，他們聽到尖叫聲和爆炸聲。委內瑞拉當局對外媒的置評請求未做出立即回應。
委內瑞拉監獄系統正面臨國際審視。代理總統洛迪古斯（Delcy Rodriguez）領導的政府先前頒布法律，釋放數百名政治犯。今年1月，美國對委國首都加拉加斯（Caracas）發動軍事行動，逮捕了時任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。
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🇻🇪 Inmates at the Barinas Judicial Internment Center in Venezuela are demanding the removal of new director Elvis Macuare Guerrero, accusing him of violent raids, isolation, and torture.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 25, 2026
Outside the prison, families fear what could happen next.pic.twitter.com/uux4zUPr29