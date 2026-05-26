好人好事｜好心人餐廳廁所發現3萬美元路不拾遺 謙稱「做了應該做的事」

美國佛羅里達州一名男子Luis Salazar在餐廳廁所意外發現裝有約3萬美元（約23.5萬港元）的現金袋後，主動交還予失主，而這筆錢原來是對方忍痛出售珍藏多年的 Pokémon卡（寵物小精靈卡或寶可夢卡），用來支付妹妹高額醫藥費，好人好事感動大批網民。

事件發生在佛州奧蘭多（Orlando）Wawa餐廳。Luis Salazar在廁所內發現一個裝滿現金的袋，裡頭共有約3萬美元。他表示，自己第一時間也相當震驚，但仍決定立刻通知店方並等待失主。

不久後，一名神情慌張的男子返回餐廳尋找遺失的袋子。雙方確認身分後，Salazar將整筆現金原封不動歸還對方。失主隨後情緒激動地表示，這筆錢對他而言「關乎家人生死」。