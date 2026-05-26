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國際
出版：2026-May-26 11:26
更新：2026-May-26 11:26

好人好事｜好心人餐廳廁所發現3萬美元路不拾遺 謙稱「做了應該做的事」

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好人好事｜好心人餐廳廁所發現3萬美元路不拾遺 謙稱「做了應該做的事」

好人好事｜好心人餐廳廁所發現3萬美元路不拾遺 謙稱「做了應該做的事」

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美國佛羅里達州一名男子Luis Salazar在餐廳廁所意外發現裝有約3萬美元（約23.5萬港元）的現金袋後，主動交還予失主，而這筆錢原來是對方忍痛出售珍藏多年的 Pokémon卡（寵物小精靈卡或寶可夢卡），用來支付妹妹高額醫藥費，好人好事感動大批網民。

事件發生在佛州奧蘭多（Orlando）Wawa餐廳。Luis Salazar在廁所內發現一個裝滿現金的袋，裡頭共有約3萬美元。他表示，自己第一時間也相當震驚，但仍決定立刻通知店方並等待失主。

不久後，一名神情慌張的男子返回餐廳尋找遺失的袋子。雙方確認身分後，Salazar將整筆現金原封不動歸還對方。失主隨後情緒激動地表示，這筆錢對他而言「關乎家人生死」。

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Luis Salazar路不拾遺，成為網民的英雄 事件發生在佛州奧蘭多（Orlando）Wawa餐廳 失主為了支付妹妹的癌症治療與醫療費，被迫出售自己多年來珍貴 Pokémon卡，其中包含多張高價稀有卡。當天他剛完成交易，卻在離開途中不慎將現金遺落在餐廳廁所。

出售Pokémon卡支付妹妹醫療費

失主為了支付妹妹的癌症治療與醫療費，被迫出售自己多年來珍貴 Pokémon卡，其中包含多張高價稀有卡。當天他剛完成交易，卻在離開途中不慎將現金遺落在餐廳廁所。

失主表示，如果遺失這筆錢，妹妹恐怕無法繼續療程。他坦言，現在還能遇到願意誠實歸還鉅款的人，「簡直像奇蹟一樣」。

消息曝光後，大量網民讚賞Salazar誠實與善良，認為在現今社會相當難得。不少人也被失主為家人犧牲珍藏收藏品的故事感動，紛紛在社交平台留言替一家人加油。

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Salazar受訪時則低調表示，自己只是做了「任何人都應該做的事」，並認為「如果是自己的家人遇到這種情況，也會希望有人願意伸出援手」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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