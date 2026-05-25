力排眾議從美國引進便利店打造連鎖集團 日本7-Eleven前掌舵人鈴木敏文離世 享年93歲

日本Seven & I控股公司(Seven & I Holdings)名譽顧問鈴木敏文生前曾力排眾議，把便利店的零售概念引進日本，並催生出全球最大的連鎖便利店集團7-Eleven。Seven & I 控股公司表示，鈴木敏文本月18日因心臟衰竭離世，享年93歲。 日本放送協會(NHK)、《朝日新聞》等報道，鈴木敏文出生於長野縣，1963年入職超市「伊藤洋華堂」，曾任促銷及人事等部門的主管，其後升任為董事。 1970年代初期，鈴木敏文負責「伊藤洋華堂」門市開發業務期間，注意到在美國迅速增長的便利店，並認為這種商業模式能活化日本的中小型零售商店。

當時，儘管面對公司內部及外部認為「時機尚早」的反對聲浪，鈴木仍力排眾議與美國Southland Corporation合作，於1973年成立SEVEN-ELEVEN JAPAN的前身，鈴木自掏腰包出資，並出任公司的專務董事。 1974年5月，日本第一間7-Eleven門市在東京都豐洲開幕，除了推動24小時營業外，也運用銷售時點情報系統(POS)依照顧客喜好變化，調整商品陳列，建立起以便當和熟食為主打的便利店商業模式。目前7-Eleven在日本國內的門市數量已達約2.2萬間。

鈴木敏文開展的便利店事業上軌道之後，於1978年就任SEVEN-ELEVEN JAPAN社長，並接著推動代收公共費用、設置提款機等服務，讓便利店跳出零售框架。 此外，鈴木敏文任內收購並成功重建陷入經營困境的美國總公司，使集團在北美、亞洲等地拓展逾8萬間門市，打造出全球最大的連鎖便利店集團。 2005年，集團整合旗下超市及餐廳等事業，成立日本Seven & I控股公司後，鈴木出任會長兼行政總裁。至2016年，由於公司內部因日本7-Eleven社長的人事安排出現分歧，鈴木為此引咎辭職，卸下Seven & I控股公司會長職務，並退居二線，出任Seven & I 控股公司名譽顧問。

Seven & I控股公司周一(25日)發聲明宣布，鈴木敏文本月18日因心臟衰竭離世。根據家屬意願，靈前守夜及葬禮僅近親出席，之後將舉辦追思會。