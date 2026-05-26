美國海灘活動人踩人致19傷 一人突狂奔引發連鎖效應

當地政府透過聲明指出，事故起因是一人突然開始奔跑，進而在人群中引發短暫連鎖反應，整起混亂持續數秒。

根據《NBC News》，霍里郡（Horry County ）消防救援單位稱，消防與急救人員於凌晨1時多接獲通報，前往南海洋大道（South Ocean Boulevard）附近舞台區域救援，找到多名傷者。其中3名傷者被送往醫院接受治療，其餘人士則自行前往求醫，所有傷勢均被認定為非致命傷。

美國南卡羅萊納州的大西洋海灘（Atlantic Beach）在5月24日舉行年度「黑珍珠文化遺產與電單車節」期間，現場發生人群踩踏事件，造成至少19人受傷。當局稱，傷者均無生命危險。

警方安撫群眾恢復秩序

代理鎮經理Titus Leaks表示，南卡羅來納州執法局（SLED）人員迅速進入舞台區控制局勢，並多次向群眾廣播，說明現場並未發生真正事故，只是有人奔跑造成恐慌。警方快速反應成功安撫群眾並恢復秩序。

Leaks強調，現場並未確認有打鬥、武器或其他直接公共安全威脅，是短暫人群恐慌事件。他也強調鎮政府關心所有傷者，但這起意外「並不影響整場活動的成功」。

每年美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）周末期間舉辦的「黑珍珠文化遺產與電單車節」已有超過40年的歷史，吸引全美各地遊客參加，最多曾有4萬人共襄盛舉。