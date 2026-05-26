英國國防大臣專機於俄邊境被訊號干擾致GPS癱瘓　矛頭直指俄羅斯

英國皇家空軍（RAF）一架載著國防大臣賀理安（John Healey）的軍機，5月21日在飛近俄羅斯邊境時竟訊號被干擾，導致全球定位系統（GPS）癱瘓。而俄羅斯被認為是事件的幕後黑手。

根據《BBC》，《泰晤士報》率先披露這項消息。當時賀理安前往愛沙尼亞慰問駐當地的英軍，期間曾與參加北約在俄國邊境軍演的英軍官兵會談。在賀理安返國途中，這台專機在飛行期間訊號遭到干擾，飛行員被迫改用其他導航系統完成約3小時航程。

目前尚不清楚賀理安本人是否為被刻意鎖定的目標，但該航班的飛行路徑可透過航班追蹤網站即時查看。英國國防部尚未回應置評請求。