英國國防大臣專機於俄邊境被訊號干擾致GPS癱瘓　矛頭直指俄羅斯

英國皇家空軍（RAF）一架載著國防大臣賀理安（John Healey）的軍機，5月21日在飛近俄羅斯邊境時竟訊號被干擾，導致全球定位系統（GPS）癱瘓。而俄羅斯被認為是事件的幕後黑手。
根據《BBC》，《泰晤士報》率先披露這項消息。當時賀理安前往愛沙尼亞慰問駐當地的英軍，期間曾與參加北約在俄國邊境軍演的英軍官兵會談。在賀理安返國途中，這台專機在飛行期間訊號遭到干擾，飛行員被迫改用其他導航系統完成約3小時航程。
目前尚不清楚賀理安本人是否為被刻意鎖定的目標，但該航班的飛行路徑可透過航班追蹤網站即時查看。英國國防部尚未回應置評請求。
值得注意的是，事發前一日才傳出涉及2架俄羅斯軍機的危險攔截事件。上月，一架俄軍Su-35戰機在黑海上空接近英軍偵察機，距離近到觸發該機的緊急防護系統，甚至導致自動駕駛系統失效。此外，俄軍一架Su-27戰機還6度從英軍機前方高速掠過，最近時距離英軍機機鼻僅6米。
賀理安︰無法接受
針對俄軍戰機近距離飛掠的行為，賀理安形容俄方行動「無法接受」，並讚揚皇家空軍展現的「卓越專業精神」。英國國防部並稱，這是俄軍自2022年以來最危險的一次挑釁行動，當年曾有一名「行為失常」的俄軍飛官朝英軍偵察機發射飛彈。
事實上，類似事件並非首次發生。早在2024年，一架搭載時任英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）的皇家空軍軍機，也曾在接近俄羅斯領空時遭遇GPS訊號干擾。
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