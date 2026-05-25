烏克蘭局勢｜俄羅斯大舉空襲基輔等地4死約100傷 再射高超音速導彈

俄羅斯周六晚(23日)大規模空襲烏克蘭。烏軍稱俄羅斯發射了90枚導彈，並出動600架無人機，總統澤連斯基指首都基輔是主要目標。該市及周邊地區爆炸聲四起，造成4人死亡、約100人受傷，單是基輔有69人受傷。有數十棟住宅大樓、學校、歌劇院和博物館受襲損毀。
俄羅斯國防部周日證實，今次空襲使用了「榛樹」高超音速導彈，並指是報復烏克蘭攻擊「俄羅斯地區的民用設施」。俄羅斯總統普京上周五指控烏克蘭發動無人機攻擊，空襲俄控烏克蘭地區盧甘斯克一所學生宿舍。俄當局周六晚指，死亡人數增至21人，另有42人受傷。烏克蘭軍方否認以平民為目標，指是針對該地區的無人機司令部。
烏克蘭局勢｜基輔居民：恐怖的一夜
這是俄羅斯在俄烏戰事爆發後第三次向烏克蘭發射榛樹導彈。高超音速導彈的飛行速度是音速10倍，難以攔截，可攜帶常規彈頭和核彈頭。烏克蘭空軍稱，初步數據顯示，他們攔截了55枚彈道導彈和巡航導彈、還有549架無人機，而19枚導彈或未有擊中目標。另有16枚導彈及51架無人機直射54個地點。有基輔居民形容周六晚的猛烈襲擊是開戰以來前所未見，是恐怖的一夜。她工作了22年的市場遭摧毀，令其失去工作，她打算離開基輔。另一74歲男居民稱，聽到爆炸聲後抓起愛犬逃生，之後又傳來爆炸聲，他與狗狗被衝擊波彈飛，幸人與狗都生存下來，但其住所已炸毀。
另外，俄媒稱，周一清晨，俄羅斯與烏克蘭接壤的別爾哥羅德州遭到導彈襲擊，能源基礎設施受破壞，其中包括別爾哥羅德市。事故無造成傷亡，但電力和供水中斷。雅羅斯拉夫爾州長葉夫拉耶夫在Telegram稱，莫斯科東北部的雅羅斯拉夫爾州也遭到了無人機襲擊。