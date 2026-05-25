烏克蘭局勢｜俄羅斯大舉空襲基輔等地4死約100傷 再射高超音速導彈

俄羅斯周六晚(23日)大規模空襲烏克蘭。烏軍稱俄羅斯發射了90枚導彈，並出動600架無人機，總統澤連斯基指首都基輔是主要目標。該市及周邊地區爆炸聲四起，造成4人死亡、約100人受傷，單是基輔有69人受傷。有數十棟住宅大樓、學校、歌劇院和博物館受襲損毀。

俄羅斯國防部周日證實，今次空襲使用了「榛樹」高超音速導彈，並指是報復烏克蘭攻擊「俄羅斯地區的民用設施」。俄羅斯總統普京上周五指控烏克蘭發動無人機攻擊，空襲俄控烏克蘭地區盧甘斯克一所學生宿舍。俄當局周六晚指，死亡人數增至21人，另有42人受傷。烏克蘭軍方否認以平民為目標，指是針對該地區的無人機司令部。