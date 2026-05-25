有毒外來植物長莢罌粟在日本多地迅速蔓延 繁殖力驚人 專家籲盡快拔除(有片)

根據日本國立環境研究所資料，長莢罌粟原產於歐洲地中海沿岸地區，屬1年生草本植物，高度約20至60厘米，每年4至6月會開出橙紅色花朵。自1960年代在日本首度發現後，至今已蔓延全國。

日本富士新聞網(FNN)等報道，外來植物「長莢罌粟」在日本茨城縣等多地迅速蔓延，專家警告，這種植物不僅繁殖力超強，會分泌抑制其他植物生長的物質因而損害農作物收成，其莖葉更含有毒素，接觸後可能導致皮膚紅腫發炎。各地方政府紛紛呼籲民眾注意並加緊清除。

長莢罌粟莖葉含有毒性生物鹼，折斷時會分泌黃色或白色汁液，若接觸到皮膚，可能引發嚴重紅腫及皮膚炎。報道指，茨城縣許多學校周邊長滿了這種有毒橙紅色小花，當地教育部門已緊急向中小學生們宣傳，呼籲他們「切勿伸手摘取」。

此外，長莢罌粟其一項特性是，會在土壤分泌阻礙其他植物生長的物質，導致周邊農作物發育不良、體形縮小，嚴重威脅本土農業和生態平衡。