《衛報》：普京封閉執意繼續攻烏 俄精英階層對他「絕望」不滿情緒加劇

英國《衛報》報道，俄羅斯國內不滿總統普京的情緒日益升溫，身處要位的消息指，普京處事作風愈來愈封閉，即使國家經濟不景，仍執意繼續對烏克蘭的戰爭，精英圈對他的期望已幻滅。 報道指，普京本月較早時穿著牛仔褲和輕便外套，一身休閒打扮，親自駕車前往莫斯科市中心一間酒店，與當年的學校老師輕鬆會面。隨後他載老師前往克里姆林宮共進晚餐。但就在前一天，多家西方媒體才引述歐洲情報報告指，普京因深陷暗殺或政變恐懼，已躲在地下碉堡內數周。

上述會面透過電視轉播，經過精心策劃旨在強化「平易近人、自信沉著的平民總統」形象，而這也是普京執政25年來精心打造的招牌。 數名普京核心圈人士、俄羅斯商界消息人士及西方情報官員共同勾劃出俄國領導層一幅內部景象：普京愈來愈封閉，身邊精英圈對他的「幻滅感」急劇加深，不論是對俄烏戰爭膠著或是國內經濟低迷，都令他們深感失望。

一名人脈深厚的商界領袖指出，「今年精英階層的氛圍出現了明顯變化……對普京深刻失望」，愈來愈多人「漸漸覺得某種災難即將來臨」。 他表示：「沒有人認為一切會在明天突然崩解。但愈來愈多人意識到，(普京不斷作出)毫無意義且自我毀滅的決定。曾經為普京辯護的人如今已改變立場。對未來已沒有感覺。」 普京的支持度正在下跌，經濟不景的壓力正加劇，連過去極少批評普京的親克宮博客也開始公開發聲。儘管國內分裂逐漸浮現，但多名熟悉普京想法的人以及歐洲及烏克蘭情報官員都指出，普京對烏克蘭戰爭的盤算並未改變，仍決心繼續作戰。

兩名接近普京的人透露，普京已向其核心圈表明，他認為俄國政府可在年底前奪下整個頓巴斯地區，「普京執著於頓巴斯，他在達成目標前不會罷手」。