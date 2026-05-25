特朗普13個月內第3度體檢 身上屢見瘀傷紅斑 腳踝腫脹 健康狀況再惹關注

美國總統特朗普即將(26日)前往沃爾特里德國家醫療中心進行身體及牙科檢查，是他13個月內第3次到醫院就診，引發外界對其健康狀況的新一輪關注。
據了解，特朗普此行為例行檢查安排。他曾於2025年4月接受年度體檢，並在同年10月再度回院進行所謂的「後續檢查」。
身上屢見瘀傷紅斑 腳踝腫脹
然而今次例行檢查，時值特朗普近期在公開場合中被發現身體出現多處瘀傷及紅斑，包括頸部及雙手，亦有畫面顯示其腳踝腫脹；而他有時在會議期間閉目養神的情況，亦進一步引發外界對健康的疑問。
多名曾任白宮醫療顧問的醫生公開表示憂慮，前副總統切尼的心臟科醫生萊納指出，白宮似乎未有充分承認總統可能存在的身體問題，並直言隨着年齡增長，健康問題本屬常見，但相關資訊未見公開說明。
另一名前白宮醫生庫爾曼亦表示，歷屆政府在總統健康評估上的資訊披露一直存有不足，令外界對現屆政府的透明度預期偏低，並希望當局至少做到如實及清晰交代。
79歲的特朗普是歷來就任時年紀最大的美國總統，他曾多次強調自己「健康狀況極佳」，並聲稱身體狀態甚至比30年前更好，亦曾表示在認知測試中取得良好成績，但相關測試結果並未公開。過去白宮發言人曾解釋特朗普手背出現瘀青原因，指是因特朗普頻繁握手及服用阿斯匹靈造成的刺激所致。
認為特朗普適合任職總統比例 由54%跌至44%
民意調查亦反映公眾疑慮。今年4月一項由《華盛頓郵報》、ABC及益普索進行的調查顯示，只有40%的美國人認為特朗普具備足夠清晰的精神狀態履行總統職責，較去年9月下降7個百分點。至於身體狀況方面，認為他適合任職的比例亦由54%下跌至44%。