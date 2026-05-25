特朗普13個月內第3度體檢 身上屢見瘀傷紅斑 腳踝腫脹 健康狀況再惹關注

美國總統特朗普即將(26日)前往沃爾特里德國家醫療中心進行身體及牙科檢查，是他13個月內第3次到醫院就診，引發外界對其健康狀況的新一輪關注。

據了解，特朗普此行為例行檢查安排。他曾於2025年4月接受年度體檢，並在同年10月再度回院進行所謂的「後續檢查」。

身上屢見瘀傷紅斑 腳踝腫脹

然而今次例行檢查，時值特朗普近期在公開場合中被發現身體出現多處瘀傷及紅斑，包括頸部及雙手，亦有畫面顯示其腳踝腫脹；而他有時在會議期間閉目養神的情況，亦進一步引發外界對健康的疑問。