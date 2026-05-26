反口稱跟伊朗未傾妥 特朗普擬迫多國與以關係正常化

美國與伊朗就停火及核問題的談判進入最後階段，但仍未正式拍板。美國總統特朗普周日表示雙方尚未完成協議內容，美方不會匆忙簽署，強調只有符合美國利益的方案才會落實；昨則說與伊朗的談判「進展順利」，又稱已要求包括阿聯酋、卡塔爾、巴基斯坦、埃及及約旦在內的國家，加入跟以色列關係正常化的《亞伯拉罕協議》，作為美方推動與伊朗達成協議的一部分，又稱伊朗或許會加入。

特朗普立場在短時間內「出爾反爾」，他上周六曾形容談判取得突破，甚至接近達成協議，又指雙方正討論停火及和平安排的細節，惟翌日隨即改口，周日在社交平台連環發文，指示談判團隊毋須急於完成協議，強調時間在美方一邊。他指，在協議正式確認與簽署之前，美國將繼續對伊朗實施封鎖措施，以維持壓力。他同時回應外界質疑，認為在未掌握內容的情況下批評協議並不合理，並重申若最終能達成共識，將會是一份「非常好且合適」的協議。

有白宮官員透露，由於協議須經伊朗領導層批准，程序上仍需時間，現階段距離正式簽署仍有數天差距，且在落實前仍存在變數。據報，雙方已完成約九成以上的框架內容，但在部分關鍵問題上仍須進一步協調，包括伊朗核庫存的處置方式，以及霍爾木茲海峽的通行安排。消息指，伊朗方面已原則上接受整體框架，並可能在濃縮鈾問題上作出讓步，同時亦有意在特定條件下開放霍爾木茲海峽，以換取美國解除海上封鎖及由國際機構監察相關核活動。伊朗媒體則指出，談判障礙主要來自美方未願放寬制裁措施。伊朗強調，在涉及核心利益的底線問題上不會退讓。正在印度訪問的美國國務卿魯比奧表示，相關談判涉及核議題，難迅速完成；又聲言美方提出的方案已獲7至8個中東國家支持，亦獲國際社會廣泛認同。至昨天，特朗普指上周六曾跟卡塔爾、沙特阿拉伯、巴基斯坦、埃及、約旦及土耳其等國領袖通話，要求簽署《亞伯拉罕協議》。《亞伯拉罕協議》是特朗普在其上個任期推出，是一系列旨在促進與以色列關係正常化的協議，已簽署國包括巴林及阿聯酋。有美媒稱，當日有關國家的領袖對特朗普的要求感到意外，一度安靜得似斷線。

習近平晤訪華巴基斯坦總理夏巴茲 另外，國家主席習近平昨午在北京人民大會堂，會見訪華的巴基斯坦總理夏巴茲。習近平強調，中方堅定支持巴方維護獨立、主權和領土完整，願同巴方開展更高水平、更廣領域安全合作；並稱中方讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用。斡旋美伊停戰的關鍵人物、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾隨夏巴茲訪華，外長王毅昨跟參謀長穆尼爾會晤時，穆尼爾介紹了斡旋美伊戰事的最新情況，指協議已接近達成，巴方願繼續全力以赴，也希望中方進一步發揮作用。王毅表示，巴方是值得各方信任的合格斡旋方，中方讚賞並支持巴方所做的努力，和平雖然艱難但終將到來。