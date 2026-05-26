教宗籲「解除AI武裝」防主宰人類　應服務全人類非少數人權力

教宗良十四世周一(25日)發表任內首份宗座通諭，以題為《偉大的人類》的宗座通諭主題是「在人工智能(AI)時代守護人類」，呼籲各界不可利用人工智能來作惡，提出「解除AI武裝」的主張，並稱人工智能應該服務於全人類，而非少數人的權力。

教宗良十四世25日在梵蒂岡破例親自發表這份長43,000字、有關AI人工智能的首道通諭，教宗指出，並無任何演算法，能讓戰爭變成在道德上可以接受，要將人工智能解除武裝，強調除了不能允許仰賴AI等科技作出致命軍事決策，政客和企業也不應為佔有AI能力和資源而惡性競爭，避免人類被科技主宰的情况出現。教宗又呼籲規管AI，同時警告一些武器如今已超出人類控制。應確保AI是對人類友善，全民皆可接觸的工具，應服務於全人類，而非少數人的權力。