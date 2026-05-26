教宗籲「解除AI武裝」防主宰人類　應服務全人類非少數人權力

教宗良十四世周一(25日)發表任內首份宗座通諭，以題為《偉大的人類》的宗座通諭主題是「在人工智能(AI)時代守護人類」，呼籲各界不可利用人工智能來作惡，提出「解除AI武裝」的主張，並稱人工智能應該服務於全人類，而非少數人的權力。
教宗良十四世25日在梵蒂岡破例親自發表這份長43,000字、有關AI人工智能的首道通諭，教宗指出，並無任何演算法，能讓戰爭變成在道德上可以接受，要將人工智能解除武裝，強調除了不能允許仰賴AI等科技作出致命軍事決策，政客和企業也不應為佔有AI能力和資源而惡性競爭，避免人類被科技主宰的情况出現。教宗又呼籲規管AI，同時警告一些武器如今已超出人類控制。應確保AI是對人類友善，全民皆可接觸的工具，應服務於全人類，而非少數人的權力。
良十四世：反對將致命武器的決定權交給科技
良十四世又指，現時爭相開發更強大演算法及更龐大數據庫，只是為了滿足取得地緣政治或商業上主導地位的欲望，認為AI資料的所有權不應完全掌握在私人手中，警惕隱藏在演算法背後的新型奴役與剝削問題。良十四世又提醒各界，呼籲決策者保護勞工的權利、保護兒童免受這種技術侵害，人工智能公司之間亦要減少競爭，強調放緩AI的普及步伐並不意味反對進步，相反這是對人類大家庭負責任的體現。美國人工智能初創公司Anthropic的聯合創辦人Christopher Olah等AI專家亦在場。Anthropic今年初因拒絕將旗下AI技術用於致命自動武器和大型監控，而被美國國防部列為「供應鏈風險」。