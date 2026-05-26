Meta員工被炒後控「有毒文化」 Facebook廣告部90%華人 上班用普通話

科企因人工智能（AI）重整人手持續，Facebook母企Meta早前裁減約8,000名員工，工程及產品團隊受較大影響；公司同時將約7,000名員工轉往與 AI 工作流程相關的新項目。有員工在被開除後於社交平台發文表示，稱Facebook的工作環境「有毒」，每位員工不願意團隊合作，又稱有部門「幾乎全是華人」，在總部上班期間都用普通話直接溝通，因此令多數裁員都是非中國籍或華人員工為對象。Meta暫未對指控作出回應。

一名被裁的Facebook網站前端工程師Jeremy Bernier於社交平台X發長文，指控公司是他經歷之來內部工作氣氛「最有毒」的公司，環境相當惡劣，由於採用績效評估制，每位員工為了保住自己的工作，故不願意團隊合作，極為注重形式主義，又指部門主管及上級只會推卸責任，對於不道德行為「隻眼開隻眼閉」，形容員工彷彿是在參與《魷魚遊戲》，「想像一下在一個團隊，每六個月就有人會被裁掉。」

這位前員工指其所屬的Facebook廣告部門「有90%都是華人」，附近MRS市場研究部門亦是一樣，指他們佔據了由副總裁管到基層員工的職位，更將中國職場文化帶進美國公司，如996（早上9時上班、9時下班、一周工作6天）、領導優先不要質疑他們、面子文化等。

由於華人員工佔據了多數，雖然他是於美國總部工作，惟上班期間卻是在用普通話直接溝通，僅在特定會議上才會使用英文，最終在幾乎是華人的辦公室內造成了文化隔閡，非華人員工難以融入他們。Jeremy Bernier又稱自己的部門經理屬於是人生中最糟糕的上司，故意刁難新人，令他工作出錯，最終對方因焦慮、憂鬱需尋求治療，最終被開除。