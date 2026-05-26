世界盃｜38歲老將入選國家隊激動到昏厥　網民戲謔：或因此被剔除(有片)

距離2026年世界盃開賽僅剩數周，巴西國家隊主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）近日正式公布26人名單，引發全球球迷關注。其中38歲老將、現效力於甘美奧的門將韋華頓（Weverton）在家中觀看直播期間，得知自己成功入選時，激動得當場昏厥。畫面曝光後，迅速在網上瘋傳。

綜合報道，巴西隊按慣例帶上3名門將，由效力於利物浦的艾利臣比加（Alisson Becker）以及前曼城門將艾達臣（Ederson）擔任主力門將人選。原本呼聲極高、效力於艾納斯的賓度（Bento），因近期接連出現低級失誤無緣名單，由韋華頓取代。網上影片顯示，18日，韋華頓與家人一同守在電視機前，當聽到自己的名字被唸出，確認出戰世界盃後，他激動地振臂歡呼、連續跳躍，並與家人緊緊相擁慶祝。詎料在擁抱結束後，韋華頓突然失去意識，整個人直挺挺地向前倒在沙發上，隨之滑落至地上，整個人趴著一動也不動。更令人意外的是，沉醉於喜悅中的家人完全沒有察覺韋華頓的異樣，一直以為他因為太感動而「趴在地上哭泣」，家人不但輪流去拍打他、擁抱他、向他歡呼慶祝，就連孩子都興奮地趴到其背上。