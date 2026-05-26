智利6.9級地震礦場停工 超級市場貨物散落地上

南美洲智利5月25日下午5點52分發生規模6.9級強震，震央位於埃爾洛阿省卡拉馬東北方20公里處，震源深度109公里。許多民眾都感受到劇烈搖晃，由於附近就是智利重要的採礦區安託法加斯塔，導致一些礦場的運營中斷。
卡拉馬市出現停電及停水
智利國家銅礦公司 Codelco 的發言人表示，由於礦坑能見度不足或特定區域電力供應中斷，該公司暫停了部份工程。智利災害管理局的區域主管Ricardo Munizaga 表示，雖然地震在一些生產區引發了山泥傾瀉，但沒有傷亡或其他嚴重報告。他表示，附近卡拉馬市的居民有停電和部分供水中斷的情形，但其他關鍵基礎設施並未受到影響。
網路上也流傳許多地震當下的影片，只見建築物劇烈搖晃，超級市場貨架上的產品散落, 地，就連礦場的重型機器都不停搖動，可以想見震度之大。
據美國地質調查局的資料，南美洲板塊間地震多是由納斯卡板塊和南美洲板塊之間傾斜界面的滑動引起的。該地區的板塊間地震頻繁發生，震級通常較大，震源深度約10至60公里。自1900年以來，該俯衝帶界面上發生了多次規模8或以上地震，並引發了毀滅性的海嘯，其中包括1960年發生在智利南部的規模9.5級地震。
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🔴#Temblor Magnitud 6.9 | 20 km al NE de #Calama. pic.twitter.com/xJ90ibzApz— Planeta TET 🪐 (@tet_planeta) May 25, 2026
Nuevos registros del temblor 6.9 Richter en Calama. pic.twitter.com/2qab9gFwdy— Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) May 26, 2026