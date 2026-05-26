智利6.9級地震礦場停工 超級市場貨物散落地上

南美洲智利5月25日下午5點52分發生規模6.9級強震，震央位於埃爾洛阿省卡拉馬東北方20公里處，震源深度109公里。許多民眾都感受到劇烈搖晃，由於附近就是智利重要的採礦區安託法加斯塔，導致一些礦場的運營中斷。 卡拉馬市出現停電及停水 智利國家銅礦公司 Codelco 的發言人表示，由於礦坑能見度不足或特定區域電力供應中斷，該公司暫停了部份工程。智利災害管理局的區域主管Ricardo Munizaga 表示，雖然地震在一些生產區引發了山泥傾瀉，但沒有傷亡或其他嚴重報告。他表示，附近卡拉馬市的居民有停電和部分供水中斷的情形，但其他關鍵基礎設施並未受到影響。

網路上也流傳許多地震當下的影片，只見建築物劇烈搖晃，超級市場貨架上的產品散落, 地，就連礦場的重型機器都不停搖動，可以想見震度之大。

#SISMO Calama y Antofagasta al norte de Chile, vivieron momento de susto, al senitr temblor de 6,5 en escala de righter por más de 20 segundos. Alugos vecinos grabaron el momento pic.twitter.com/8ULjsDheS2 — Klaveec (@klaveec) May 25, 2026

25/05/2026 🚨 ATENTOS | Registros captan interrupción de faenas mineras, fuerte sismo de magnitud 6,9 en Calama #Sismo #Calama #Chile pic.twitter.com/WfCagAdOuA — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) May 25, 2026

Nuevos registros del temblor 6.9 Richter en Calama. pic.twitter.com/2qab9gFwdy — Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) May 26, 2026