飛機將滑翔傘劈開兩半　女子第一視覺高空尖叫墜落(有片)

奧地利日前發生一宗涉及滑翔傘運動的驚險事件。當地一名44歲的經驗豐富女滑翔傘好手，在北部知名景區施密滕霍厄山(Schmittenhöhe)附近滑翔期間，突然遭一架小型觀光飛機從頭頂上方僅一兩米處高速撞擊，導致其滑翔傘當場被撕破為兩半。女子在空中失控旋轉、尖叫墜落，幸在最後關頭終於打開後備降落傘，最終著地奇蹟生還，僅受輕微瘀傷。

綜合報道，事發於周六(23日)下午，44歲的滑翔傘手Sabrina正在上空翱翔，詎料一架小型觀光飛機突然竄出，直接撞破Sabrina的滑翔傘。Sabrina的隨身相機錄下的畫面顯示，撞擊瞬間就在Sabrina頭頂上方僅1、2米處發生，巨大的衝擊力直接將她的滑翔傘撕開兩半。Sabrina在空中發出絕望的尖叫，整個人隨即陷入失控的旋轉，並以自由落體的速度向地面墜落。幸Sabrina展現出驚人的冷靜與專業技術，拼盡全力掙脫失控的主傘，成功在墮地前將後備降落傘展開。相機隨後拍下她重重被摔地上一刻、發出一聲痛苦呻吟的畫面。當地執法部門接獲報案後，立即出動警方直升機趕往現場救援，將她轉送醫院。