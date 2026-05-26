飛機將滑翔傘劈開兩半　女子第一視覺高空尖叫墜落(有片)

奧地利日前發生一宗涉及滑翔傘運動的驚險事件。當地一名44歲的經驗豐富女滑翔傘好手，在北部知名景區施密滕霍厄山(Schmittenhöhe)附近滑翔期間，突然遭一架小型觀光飛機從頭頂上方僅一兩米處高速撞擊，導致其滑翔傘當場被撕破為兩半。女子在空中失控旋轉、尖叫墜落，幸在最後關頭終於打開後備降落傘，最終著地奇蹟生還，僅受輕微瘀傷。
綜合報道，事發於周六(23日)下午，44歲的滑翔傘手Sabrina正在上空翱翔，詎料一架小型觀光飛機突然竄出，直接撞破Sabrina的滑翔傘。Sabrina的隨身相機錄下的畫面顯示，撞擊瞬間就在Sabrina頭頂上方僅1、2米處發生，巨大的衝擊力直接將她的滑翔傘撕開兩半。Sabrina在空中發出絕望的尖叫，整個人隨即陷入失控的旋轉，並以自由落體的速度向地面墜落。幸Sabrina展現出驚人的冷靜與專業技術，拼盡全力掙脫失控的主傘，成功在墮地前將後備降落傘展開。相機隨後拍下她重重被摔地上一刻、發出一聲痛苦呻吟的畫面。當地執法部門接獲報案後，立即出動警方直升機趕往現場救援，將她轉送醫院。
機師稱因飛行角度與盲點無法看見滑翔傘
死裡逃生的Sabrina隨後在社群平台Instagram(IG)上發文，向關心她的親友報平安，連她都對自己奇蹟生還感到不可思議：「我到現在還不敢相信自己還能坐在這裡打字！除了幾處嚴重的瘀青和一些瘀傷之外，我竟然甚麼事都沒有發生！」另一方面，涉事的小型觀光飛機在發生碰撞後，於澤爾湖機場(Zell am See Airport)安全降落，28歲的機師在接受調查時聲稱，事發當時由於飛行角度與盲點，他「根本無法看見而避免」撞上那滑翔傘。當地民航當局與警方已對這宗空中相撞事故展開正式調查，以釐清雙方的飛行責任。
🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026
The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.
According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57