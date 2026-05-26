笨賊失足墮兩牆罅隙被困10小時　偷雞唔到秒被捕(有片)

美國加州一名29歲男子涉嫌在深夜從一間戲院的屋頂，企圖潛入隔壁的咖啡店行竊，詎料意外失足，整個人跌進兩棟建築物之間極度狹窄的罅隙，正正卡在兩壁中間動彈不得，受困長達10小時，雖然最終獲救，但隨即就被警方拘捕。

綜合報道，薩利納斯警察局19日證實，被捕的29歲賊人Isaac Valencia於17日上午獲救後，隨即被依入室盜竊罪被捕。根據調查，賊人是16日晚上約9時爬上戲院屋頂，正要尋找咖啡店的入口，詎料失足下墮至少22英尺(約6.7米)，直接垂直卡死在兩面牆壁的罅隙中。事件卻繼續戲劇性地發展。至17日清晨，幾名夜班警員在落班前，順道到咖啡店想買杯咖啡提神。就在點餐時，敏銳的警員突然聽到附近隱約傳來極其微弱的求救聲。店員亦透露，稍早也聽到類似的怪聲，只是聲音又突然消失了。警員立刻順著微弱的聲音去搜尋，赫然發現聲音竟然來自咖啡店與隔壁戲院之間的牆壁內部。