南韓Starbucks「抽水」光州事件惹杯葛　董事長鞠躬道歉

南韓星巴克（Starbucks）近日因一場名為「坦克日」的行銷活動，引爆輿論風暴。由於活動被批評影射1980年「光州民主化運動」期間軍方血腥鎮壓歷史，不僅掀起抵制潮，也迫使母公司新世界集團（Shinsegae Group）董事長鄭溶鎮（Chung Yong-jin）親自公開鞠躬道歉。 爭議起於星巴克韓國5月18日推出一款名為「Tank」的大容量隨行杯，並搭配「Tank Day」促銷活動，同時使用一句類似「砰地放到桌上」的宣傳標語。問題在於，5月18日正是南韓紀念「光州民主化運動」的國定紀念日。

「消費歷史傷痛」 1980年當時軍政府派遣軍隊與坦克鎮壓民主示威，造成數百人死亡或失蹤，是韓國民主化歷史中極為敏感且沉重的一頁。此外，活動文案中的「Tak」擬聲詞，也被民眾聯想到1987年學生運動人士朴鍾哲遭警方刑求致死事件。 消息曝光後，南韓大批網友批評星巴克「消費歷史傷痛」、「拿民主運動做商業行銷」。光州地區甚至出現民眾砸毀星巴克杯子、張貼「Starbucks Out」標語的抗議活動，網上也掀起大規模抵制行動。在輿論壓力下，星巴克韓國火速撤下活動，並開除韓國區負責人孫貞賢（Sohn Jeong-hyun）。星巴克美國總部也罕見發表聲明致歉，表示已展開內部調查。

官方祭出抵制措施 新世界集團董事長鄭溶鎮26日則親自召開記者會公開道歉。他表示：「無論理由為何，傷害了國民情感就是重大責任，我不會找藉口，所有責任都在我身上。」他也呼籲外界不要將怒氣發洩在第一線門市員工身上。 南韓內政安全部長尹昊重（Yun Ho-jung）宣布，政府未來將停止提供涉及「輕視民主歷史」企業的商品券與產品作為活動贈品，形同對星巴克韓國祭出官方抵制措施。根據路透報道，這場風波已重創南韓星巴克業績。新世界集團坦言，自事件爆發後，銷售額出現「非常顯著」的下滑。