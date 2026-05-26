老撾7村民淘金被困洞穴近一周　「泰國野豬足球隊」救援專家參與搜救

老撾中部賽宋本省（Xaysomboun）一個遭洪水淹沒的洞穴發生被困事件，7名村民已被困近一周，救援人員正爭取時間，全力展開搜救行動。據了解，這7人於上周三（5月20日）進入洞穴尋找黃金礦脈及野生動物，但期間遭遇豪雨與山泥傾瀉，導致洞穴入口被土石阻塞，無法脫困。

救援單位公布的畫面顯示，潛水救援人員必須穿越幾乎完全被泥水淹沒的狹窄通道，匍匐前進進入洞穴深處，救援過程相當艱難。一名成功逃出的人通報當局，聲其餘7人仍被困洞內，當局隨即展開大規模搜救。