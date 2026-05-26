老撾7村民淘金被困洞穴近一周　「泰國野豬足球隊」救援專家參與搜救

老撾中部賽宋本省（Xaysomboun）一個遭洪水淹沒的洞穴發生被困事件，7名村民已被困近一周，救援人員正爭取時間，全力展開搜救行動。據了解，這7人於上周三（5月20日）進入洞穴尋找黃金礦脈及野生動物，但期間遭遇豪雨與山泥傾瀉，導致洞穴入口被土石阻塞，無法脫困。
救援單位公布的畫面顯示，潛水救援人員必須穿越幾乎完全被泥水淹沒的狹窄通道，匍匐前進進入洞穴深處，救援過程相當艱難。一名成功逃出的人通報當局，聲其餘7人仍被困洞內，當局隨即展開大規模搜救。
持續落雨令洞內水位不斷上升
救援人員表示，他們已成功清除部分堵塞洞口的岩石，得以進一步勘查洞穴深處，但由於持續降雨，洞內水位不斷上升，嚴重阻礙搜救進度。
目前救援隊尚未收到被困者生命跡象資訊，但來自泰國「Metta Tham Rescue」救援隊的成員表示，搜救人員距離推測的被困位置已非常接近，估計只剩不到20米。他發文指出：「整日整夜都持續抽走水分。」
值得注意的是，此次參與搜救的多名專家，曾投入2018年震驚全球的泰國野豬足球隊洞穴救援行動。當年12名少年與教練被困於泰國清萊府一個淹水洞穴長達兩周，最後在超過1萬名國際專家合作下成功獲救。事件後來更被改編為電影《Thirteen Lives》及紀錄片《洞穴救援》（The Rescue）。
洞穴部分通道闊度僅50厘米
老撾救援義工組織「Laos' Rescue Volunteer for People」負責人表示，這座洞穴平時常有村民進入尋找金礦，但洞穴系統深入地下，且部分通道極度狹窄，有些空間闊度甚至只有約50厘米，使救援難度大幅提高。
目前救援人員仍持續抽排洞內積水，希望能盡快接觸受困者並完成救援。
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